Что смотреть зимой: 3 рождественских сериала, которые подарят праздничную атмосферу
До начала зимы остаются считанные дни, а во многих городах Украины уже выпал снег и на улицах видны первые украшения и гирлянды. В такой период хочется просматривать любимые рождественские ленты, и когда хочется что-то нового, можно обратить внимание на сериалы.
Зимние вечера – идеальное время, чтобы завернуться в теплый плед, налить чашку ароматного какао и окунуться в атмосферу рождественского чуда. 24 Канал подготовил три сериала, которые наполнят дом теплом и магией праздника.
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"Дэш и Лили"
Год: 2020
Количество серий: 8
Сериал рассказывает о двух кардинально разных подростках из Нью-Йорка, которые начинают общаться с помощью переписок. В канун Рождества Дэш и Лили по очереди делают записи в одном красном блокноте, который оставляют в разных частях города.
"Дэш и Лили": смотрите трейлер онлайн
"Домой на Рождество"
Год: 2020
Количество серий: 12 (2 сезона)
В центре сюжета норвежского сериала – Иоганна, которая устала от постоянных надоедливых вопросов о ее отношениях. Перед очередными праздниками она решает найти себе бойфренда, которого планирует привезти домой на Рождество. Для этого у Иоганны есть 24 дня.
"Домой на Рождество": смотрите трейлер онлайн
"Ненавижу Рождество"
Год: 2022
Количество серий: 12 (2 сезона)
На семейном застолье Джанна сообщает родственникам, что у нее появился парень. Обрадованные этой новостью, они приглашают пару на рождественский ужин, хоть не подозревают, что на самом деле девушка соврала. Теперь Джанни придется распутывать эту непростую ситуацию.
"Ненавижу Рождество": смотрите трейлер онлайн