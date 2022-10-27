Джеймс Ганн представил трейлер рождественского выпуска "Стражей галактики": подарок для Квилла

Режиссер и сценарист "Стражей галактик" Джеймс Ганн опубликовал трейлер рождественского выпуска. Премьера состоится на Disney+ 25 ноября 2022 года.

Известно, что работа над специальным эпизодом под названием "Стражи галактики: Специальный праздничный выпуск" продолжалась вместе с производством третьей части из трилогии "Стражей галактик". Ее премьера намечена на 5 мая 2023 года.

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Джеймс Ганн сообщил, что ролик был снят специально для онлайн-кинотеатра Disney. Вдобавок режиссер сообщил точную дату релиза спецепизода.

Наш праздничный подарок для вас – 25 ноября 2022 – только на Disney+,

– написал Джеймс Ганн.

Праздничный рождественский выпуск будет рассказывать о Стражей, которая решает поднять настроение лидеру команды Питеру Квиллу. Главные герои отправляются на Землю и преследуют цель найти подарок для него. И находят – актера Кевина Бэйкона.

В спецепизоде сыграют:

Крис Пратт,

Дэйв Батиста,

Карен Гиллан,

Пом Клементьефф и другие.

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Третья часть "Стражей галактик": что известно

Новинка Marvel станет сиквелом к "Стражей галактике" 2014 и 2017 года и будет последней в трилогии. Режиссер намерен полностью раскрыть линию главных героев. В частности большое внимание уделит Питеру Квиллу, который только отрывками помнит свое детство. Также в центре сюжета может оказаться Гамора, исчезнувшая после войны с Таносом.

Перед съемками Джеймс Ганн признался, что совершил большую ошибку, убившую Йондо, которого сыграл Майкл Рукер. Ганн был уверен, что благодаря этому персонажу можно было раскрыть непростые отношения отца и сына. Однако появится ли Йондо в новом фильме "Стражей галактики", пока неизвестно.

Во время пандемии коронавируса Джеймс Ганн с поклонниками просмотрел две части "Стражей галактики" и намекнул, что енот Ракета появится в новой киноленте. Именно этот персонаж, по словам режиссера, сыграет немаловажную роль и покажет свою историю зрителям. Однако какую миссию доверили остроумному Ракете – остается загадкой.

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