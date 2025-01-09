Александр Рудинский о съемках с россиянином в известном сериале: "Ты ничего с этим не сделаешь"

Известный украинский актер театра и кино Александр Рудинский недавно появился в популярном мировом сериале "Агентство". Как оказалось, в ленте также сыграл российский актер Дмитрий Шаракоис.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью ютуб канала Разговор. В материале узнаете, что сказал Рудинский об этом опыте.

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Александр Рудинский о съемках с россиянином в одном проекте

Александр Рудинский признается, что перед началом съемок в сериале он заранее уточнял у авторов проекта свою позицию относительно участия российских актеров. Для него было принципиально не играть вместе с представителями России, особенно с теми, кто может быть связан с поддержкой агрессивной политики Кремля. Несмотря на то, что Дмитрий Шаракоис, российский актер, который не поддерживает путинский режим и не проживает в России, Рудинскому было важно, чтобы их сцены не пересекались.

Актер рассказывает, что на съемочной площадке они не имели общих сцен и не пересекались в кадре. Александр подчеркивает, что он видел Шаракоиса лишь один раз на репетиции, и это был единственный момент их встречи.

Я не пересекался на съемочной площадке с этим актером. Я даже не знаю, в каких он сериях, какие сцены он снимал. Это какая-то одна-две сцены. Я не знаю, какую роль он играет в этом сериале,

– отмечает Александр.

Интервью с Александром Рудинским: смотрите видео онлайн

Александр Рудинский отмечает, что вопрос участия российских актеров в мировом кинематографе является чрезвычайно актуальным и вызывает много споров. Актер в частности вспомнил недавнюю номинацию российского актера на премию "Золотой глобус". Этот актер попал в шортлист в категории лучших актеров, войдя в топ-5 или топ-6 претендентов на награду, что стало предметом обсуждения в киноотрасли.

Рудинский также обратил внимание на то, что этот актер, проживающий на территории России, работал над фильмами американского режиссера, который в этом году выиграл Каннскую пальмовую ветвь. Событие было высоко оценено, и во время церемонии награждения актеры, которые участвовали в этом проекте, получили длительные овации – аплодисменты продолжались 5 или 10 минут.

И что ты с этим будешь делать? В мировом кинематографе это бизнес, это огромный бизнес, где огромная масса денег российских олигархов. Огромная масса денег. Ну ты ничего с этим не сделаешь,

– говорит Александр.

Александр Рудинский поделился своим мнением о важности сохранения украинской идентичности в мировом кинематографе. Он отметил, что для него большое достижение то, что в фильме не были вырезаны те фрагменты, где он кричит "Слава Украине!".

"Моя принципиальная позиция, чтобы в мировом кино знали украинских актеров. Чтобы номинировали украинских актеров. Я стремлюсь к этому, я сделаю все возможное от себя. Я должен делать все возможное, чтобы вместо Юрия Борисова был я, или любые другие украинские имена", – отметил Александр.

Он подчеркнул, что стремится, чтобы на престижные международные премии, такие как Оскар, "Золотой глобус" или Каннский фестиваль, номинировали именно украинских актеров.