Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю ютуб каналу Розмова. У матеріалі дізнаєтесь, що сказав Рудинський про цей досвід.

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Олександр Рудинський про зйомки з росіянином в одному проєкті

Олександр Рудинський зізнається, що перед початком зйомок у серіалі він заздалегідь уточнював у авторів проєкту свою позицію щодо участі російських акторів. Для нього було принципово не грати разом із представниками Росії, особливо з тими, хто може бути пов'язаний з підтримкою агресивної політики Кремля. Попри те, що Дмитро Шаракоїс, російський актор, який не підтримує путінський режим і не проживає в Росії, Рудинському було важливо, щоб їхні сцени не перетиналися.

Актор розповідає, що на знімальному майданчику вони не мали спільних сцен і не перетиналися в кадрі. Олександр підкреслює, що він бачив Шаракоїса лише один раз на репетиції, і це був єдиний момент їхньої зустрічі.

Я не пересікався на знімальному майданчику з цим актором. Я навіть не знаю, в яких він серіях, які сцени він знімав. Це якась одна-дві сцени. Я не знаю, яку роль він грає в цьому серіалі,

– зазначає Олександр.

Інтерв'ю з Олександром Рудинським: дивіться відео онлайн

Олександр Рудинський зазначає, що питання участі російських акторів у світовому кінематографі є надзвичайно актуальним і викликає багато суперечок. Актор зокрема згадав нещодавню номінацію російського актора на премію "Золотий глобус". Цей актор потрапив до шортліста в категорії найкращих акторів, увійшовши до топ-5 чи топ-6 претендентів на нагороду, що стало предметом обговорення у кіногалузі.

Рудинський також звернув увагу на те, що цей актор, який проживає на території Росії, працював над фільмами американського режисера, котрий цього року виграв Каннську пальмову гілку. Подія була високо оцінена, і під час церемонії нагородження актори, які брали участь у цьому проєкті, отримали тривалі овації – аплодисменти тривали 5 чи 10 хвилин.

І що ти з цим будеш робити? У світовому кінематографі це бізнес, це величезний бізнес, де величезна маса грошей російських олігархів. Величезна маса грошей. Ну ти нічого з цим не зробиш,

– каже Олександр.

Олександр Рудинський поділився своєю думкою про важливість збереження української ідентичності у світовому кінематографі. Він зазначив, що для нього велике досягнення те, що у фільмі не були вирізані ті фрагменти, де він кричить "Слава Україні!".

"Моя принципова позиція, щоб у світовому кіно знали українських акторів. Щоб номінували українських акторів. Я прагну цього, я зроблю все можливе від себе. Я мушу робити все можливе, щоб замість Юрія Борисова був я, або будь-які інші українські імена", – наголосив Олександр.

Він підкреслив, що прагне, щоб на престижні міжнародні премії, такі як Оскар, "Золотий глобус" або Каннський фестиваль, номінували саме українських акторів.