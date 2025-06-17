Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса эмоционально обратилась к отцу: "Чувствую сильную боль в груди"

Дочь легендарного актера Брюса Уиллиса, который уже несколько лет тяжело болеет, растрогала сеть признанием. Румер Уиллис обратилась к своему отцу и рассказала, как сильно волнуется из-за его болезни.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм девушки. В материале узнаете, что сказала старшая дочь Уиллиса.

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Румер Уиллис растрогала сеть щемящими словами к тяжелобольному отцу

Дочь актера Брюса Уиллиса, Румер Уиллис, призналась, что очень тяжело переживает болезнь отца. Она говорит, что хотела бы о многом рассказать ему, обнять, расспросить, и жалеет, что не делала этого раньше.

Я чувствую сильную боль в груди. Мне так хочется поговорить с тобой, рассказать обо всем, что происходит в моей жизни. Обнять тебя, расспросить. Жаль, что я не задавала тебе больше вопросов, пока ты еще мог мне все рассказать. Но я знаю, ты бы не хотел, чтобы я грустила сегодня,

– написала Румер.

Румер говорит, что она благодарна за то, что ее папа еще рядом, что она может обнять его, поцеловать в щеку, рассказать ему свои истории. Она добавляет, что будет благодарна за каждое мгновение, проведенное с ним, и посылает любовь всем, кто находится в такой же ситуации, как она, или уже потерял отца.

Кстати, Валерия Ходос посвятила щемящий пост погибшему Юрию Фелипенко. Что написала актриса – читайте по ссылке.