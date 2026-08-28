По стопам Драко Малфоя: звезда "Гарри Поттера" возвращается к роли, которая принесла ему известность

Британский актер Руперт Гринт вновь воплотит на сцене образ волшебника Рона Уизли, принесшего ему всемирную славу. Звезда культовой киносаги присоединится к актерскому составу бродвейского хита "Гарри Поттер и проклятое дитя" в феврале 2027 года.

38-летний актер подписал контракт на 17 недель показов, сообщает издание The Guardian. По словам Гринта, этот проект стал для него особым моментом воссоединения с персонажем, которого он играл с одиннадцатилетнего возраста.

Руперт Гринт возвращается к своей роли в "Гарри Поттере"

Актер подчеркнул, что возвращение к роли сейчас, когда и он сам, и его герой стали родителями, дарит совершенно новые эмоции и ощущение завершенного жизненного круга.

Продюсеры спектакля Соня Фридман и Колин Каллендер отметили, что участие актера из оригинальной киновселенной создает прочный эмоциональный мост между первой историей, которую полюбила публика, и темой преемственности и течения времени в пьесе.

К слову, Гринт стал не первым актером из кинофраншизы на театральной сцене. Так, его коллега Том Фелтон уже успешно воплощает образ взрослого Драко Малфоя на Бродвее и будет играть эту роль до января.

После завершения съемок в "поттериане" Руперт Гринт активно строил карьеру в независимом кино, триллерах и на сцене, где дебютировал еще в 2014 году. Сама же постановка "Гарри Поттер и проклятое дитя" с момента лондонской премьеры в 2016 году обрела оглушительный мировой успех. Известно, что международные показы спектакля собрали более 14 миллионов зрителей, а одна только нью-йоркская версия принесла более 532 миллиона долларов кассовых сборов.

Кстати, уже вскоре состоится премьера сериала HBO о "Гарри Поттере". На днях стало известно, кто сыграл роль Гилдероя Локхарта.