38-річний актор підписав контракт на 17 тижнів показів, повідомляє видання The Guardian. За словами Ґрінта, цей проєкт став для нього особливим моментом возз'єднання з персонажем, якого він грав з одинадцятирічного віку.

Руперт Ґрінт повертається до своєї ролі у "Гаррі Поттері"

Актор підкреслив, що повернення до ролі тепер, коли і він сам, і його герой стали батьками, дарує абсолютно нові емоції та відчуття завершеного життєвого кола.

Продюсери вистави Соня Фрідман та Колін Каллендер зазначили, що участь актора з оригінального кіновсесвіту створює міцний емоційний міст між першою історією, яку полюбила публіка, та темою спадковості й плину часу в п'єсі.

До слова, Ґрінт став не першим актором із кінофраншизи на театральній сцені. Так, його колега Том Фелтон уже успішно втілює образ дорослого Драко Мелфоя на Бродвеї і гратиме цю роль до січня.

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Після завершення знімань у "поттеріані" Руперт Ґрінт активно будував кар'єру в незалежному кіно, трилерах та на сцені, де дебютував ще у 2014 році. Сама ж постановка "Гаррі Поттер і прокляте дитя" від моменту лондонської прем'єри у 2016 році здобула шалений світовий успіх. Відомо, що міжнародні покази шоу зібрали понад 14 мільйонів глядачів, а лише нью-йоркська версія принесла понад 532 мільйони доларів касових зборів.

До речі, вже незабаром відбудеться прем'єра серіалу HBO про "Гаррі Поттера". Днями стало відомо, хто втілив роль Гілдероя Локхарта.