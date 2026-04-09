Будете удивлены: какими были первые роли в кино известных актрис
- Анджелина Джоли дебютировала в фильме "В поисках выхода", а Марго Робби начала актерскую карьеру в сериале "Соседи".
- Дженнифер Энистон впервые появилась в фильме ужасов "Лепрекон" с рейтингом IMDb 4,8.
Очевидно, что ни к кому успех в актерстве не приходит просто так. Над ним надо упорно работать. Но так или иначе все начинается с первых ролей, когда продюсеры и режиссеры могут разглядеть юный талант.
Интересно, что некоторые из голливудских актрис начали свой путь в кино еще в детстве. Поэтому 24 Канал расскажет какими были их дебютные роли в фильмах.
Анджелина Джоли – "В поисках выхода" (Тэш)
Рейтинг IMDb: 5,1
Маленькая Джоли снялась в комедии, которая рассказывает о двух картежниках, которые проиграли все деньги и еще и нажили себе врагов в Нью-Йорке. Они вынуждены покинуть город и отправиться в Лас-Вегас.
Марго Робби – "Соседи" (Онна Фридмен Браун)
Рейтинг IMDb: 5,7
Это культовая мыльная опера о жизни вымышленного пригорода Мельбурна. Длинная история началась с трех семей – Рэмси, Робинсонов и Кларков. Марго дебютировала в кино именно в этом сериале. Там она снималась с 2008 по 2011 годы.
Дженнифер Энистон – "Лепрекон" (Тори Рединг)
Рейтинг IMDb: 4,8
Звезда сериала "Друзья" впервые появилась на экранах в американском фильме ужасов. Сюжет рассказывает о зловещем лепреконе, который охотится за своим золотом. Сначала это существо удается заключить в ящике, однако через 10 лет жители дома случайно освобождают его.
Эмма Стоун – "Суперперцы" (Джулс)
Рейтинг IMDb: 7,6
Это американская комедия о трех товарищах, которые в школе имеют статус неудачников. Перед выпускным они пытаются приобрести алкоголь для вечеринки, чтобы повысить свою популярность и в конце концов потерять девственность. Однако поиск алкоголя превращается в сумасшедшую ночь.
Для Эммы это была первая роль. Более того, лента получила довольно высокую рейтинговую оценку.
Энн Хэтэуэй – "Дневники принцессы" (Миа Термополис)
Рейтинг IMDb: 6,4
Однажды юная Миа узнает что она принцесса. На ее плечи падает королевский долг, поэтому жизнь переворачивается с ног на голову. Ей нужно изучить правила не только королевства, а еще и привести в порядок внешний вид, а также научиться манерам поведения.
Отметим, что Хэтэуэй с этой ролью справилась на отлично. Кажется, что персонаж был создан специально для нее.
Джулия Робертс – "Мистическая пицца" (Дейзи Аруджо)
Рейтинг IMDb: 6,4
События фильма разворачиваются в курортном городке Мистика, где завершился летний сезон. Три официантки из кафе "Мистическая пицца" все еще мечтают, что найдут любовь. Джоджо собирается замуж за друга детства, но теряет сознание у алтаря. Кэт влюблена в Тима, но он уже женат. Дейзи же способна вскружить голову любому мужчине.
Этот фильм с Джулией Робертс точно стоит вашего внимания. Не всегда же смотреть популярную "Красотку".
Что посмотреть на выходных?
- "Жизнь прекрасна". События разворачиваются в Италии в 1939 году. В город Ареццо приезжает мужчина, по имени Гвидо, где он встречает учительницу Дору и с первого взгляда влюбляется в нее.
- "Белая птица: Удивительная история". Это история еврейской девочки, которая во время оккупации Франции нацистами нашла убежище в одной из французских семей.
- "Грабитель по призванию". В центре сюжета Джейффри Манчестер – бывший военный, который получил известность в СМИ из-за того, что грабил рестораны McDonald's. Когда ему удается сбежать из тюрьмы, то находит новое пристанище в магазине Toys "R "Us, где живет месяцами.