Запаситесь кофе: 5 культовых фильмов, которые длятся более 3 часов
Есть фильмы, которые заканчиваются через полтора часа, а кажется, что вы потратили на них целую жизнь. А есть такие, которые честно предупреждают: приготовьтесь провести со мной три часа – и оказываются настолько хорошими, что финальные титры встречаешь с легким сожалением.
24 Канал собрал пять фильмов, которые точно не назовешь "короткими". Здесь есть мафия, война, мистика, большая любовь и корабль, который, похоже, никто не предупредил об айсбергах.
"Зеленая миля"
Жанр: драма, криминал, мистика
Год: 1999
Продолжительность: 3 ч 9 мин
IMDb: 8,6
"Зеленая миля" / Фото imdb
Фрэнк Дарабонт переносит нас в тюрьму 1930-х годов, где надзиратель Пол Эджкомб знакомится с Джоном Коффи – огромным заключенным, приговоренным к казни. Вот только этот "страшный преступник" оказывается чрезвычайно добрым человеком с удивительным даром.
Три часа здесь нужны не для красоты. "Зеленая миля" постепенно втягивает в свою историю, а затем делает то, чего от нее совсем не просили: эмоционально добивает.
Что говорят критики: они оценили фильм сдержаннее, чем зрители. На Metacritic – 61 балл, но Роджер Эберт поставил картине 88/100 и отметил сильный сюжет, персонажей, юмор и эмоциональную силу.
"Унесенные ветром"
Жанр: драма, мелодрама, военный
Год: 1939
Продолжительность: 3 ч 42 мин
IMDb: 8,2
"Унесенные ветром" / Фото imdb
В центре внимания – Скарлетт О’Хара, живущая на американском Юге накануне Гражданской войны. Война разрушает ее привычный мир, а сама Скарлетт пытается сохранить семью, дом и, конечно же, завоевать любовь Эшли Уилкса. Параллельно рядом оказывается Рэтт Батлер – мужчина, которого она, кажется, ценит только тогда, когда уже становится поздно.
Что говорят критики: Metacritic ставит фильму 97/100, почему 18 из 19 рецензий положительные. Rotten Tomatoes сейчас показывает 90%, а картина остается одной из самых известных эпопей классического Голливуда.
"Крестный отец 2"
Жанр: криминал, драма
Год: 1974
Продолжительность: 3 ч 22 мин
IMDb: 9,0
"Крестный отец 2" / Фото imdb
Коппола рассказывает сразу две истории: Майкл Корлеоне все крепче удерживает власть, а параллельно мы видим молодого Вито Корлеоне и его путь от эмигранта до мафиозного босса. В главных ролях – Аль Пачино и Роберт Де Ниро.
Что говорят критики: 17 из 18 рецензий на Metacritic положительные , а общий балл – 90/100. Rotten Tomatoes дает 96% и называет фильм продолжением, которое установило новый стандарт для сиквелов.
"Титаник"
Жанр: драма, мелодрама, исторический
Год: 1997
Продолжительность: 3 ч 14 мин
IMDb: 8,0
"Титаник" / Фото imdb
Казалось бы, все знают сюжет. Богатая девушка Роуз знакомится с бедным художником Джеком на борту "непотопляемого" лайнера. Они влюбляются. Корабль сталкивается с айсбергом.
И все это Джеймс Кэмерон растягивает на 3 часа 14 минут. Причем мы прекрасно знаем финал, но все равно сидим и надеемся, что на этот раз айсберг передумает.
Что говорят критики: Rotten Tomatoes ставит фильму 88%, называя его сочетанием грандиозного зрелища и старомодной мелодрамы. На Metacritic – 75/100, причем среди критиков есть и максимальные оценки 100/100.
"Апокалипсис сегодня"
Жанр: драма, военный, детектив
Год: 1979
IMDb: 8,4/10
Продолжительность: зависит от версии; классическая кинотеатральная – около 2 ч 27 мин, а более поздние расширенные версии значительно длиннее.
"Апокалипсис сегодня" / Фото imdb
Капитан Уиллард отправляется по реке вглубь Вьетнама, чтобы найти полковника Курца, который сошел с ума и создал вокруг себя фактически собственную империю.
Что говорят критики: Metacritic ставит 94/100, а 14 из 15 рецензий положительные. Rotten Tomatoes оценивает фильм в 91% и называет картину амбициозным и прозорливым военным эпосом.
Вердикт: это не тот фильм, что включают "для фона". Фон после него еще долго будет казаться слишком спокойным.
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