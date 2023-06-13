10 самых интересных фильмов и сериалов Netflix, которые стоит посмотреть в июле
Источник:Netflix
В июле нас ждет немало увлекательных фильмов и сериалов. На Netflix выйдет третий сезон "Ведьмака", а также новый сезон сериала для хорошего настроения "Сладкие магнолии".
Любители романтических комедий смогут насладиться фильмом "Счастье для начинающих", а любители фантастики – лентой "Рай". Какие фильмы и сериалы выйдут в июле на Netflix – узнайте ниже.
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10 самых интересных фильмов и сериалов Netflix, которые выйдут в июле
"Штурм Белого дома", 2013 год
В главных ролях: Ченнинг Татум, Джейми Фокс, Мэгги Джилленгол
Военизированная группировка пытается силой захватить Белый дом, поэтому президенту приходится прятаться от нападающих и ждать спасения.
"Штурм Белого дома": смотрите трейлер
"Подружки невесты", 2011 год
В главных ролях: Кристен Виг, Майя Рудольф, Роуз Бирн, Мелисса Маккарти.
Американский фильм 2011 года, рассказывающий об отношениях и приключениях невесты.
"Подружки невесты": смотрите трейлер
"Охотник и Снежная королева", 2016 год
В главных ролях: Мишель Буто, Таша Смит и Тоун Белл.
Американский фэнтезийный фильм-экшн рассказывает о Охотнике, который должен остановить двух могущественных злых сестер. Лента является приквелом "Белоснежки и охотника" 2012 года.
"Охотник и Снежная королева": смотрите трейлер
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"Репетитор", 2023 год
В главных ролях: Ноа Шнапп, Гаррет Гедлунд, Виктория Джастис
По сюжету нового фильма работа мечты репетитора сына миллиардера становится ужасным кошмаром для Итана, когда его одержимый ученик преследует его и его девушку.
"Репетитор": смотрите трейлер
"Выживание самых толстых", 1 сезон
В главных ролях: Мишель Буто, Таша Смит и Тоун Белл.
Комедийный сериал от A24 Television о Мевисе Бомонте, которая имеет возможность начать свою жизнь сначала. В главных ролях: Мишель Буто, Таша Смит и Тоун Белл.
"Выживание самых толстых": смотрите трейлер
"Сладкие магнолии", 3 сезон
В главных ролях: Джоанна Гарсия Свишер, Брук Эллиотт, Хезер Хэдли и Джейми Линн Спирс.
Американский романтический драматический сериал, рассказывающий о неразлучных подругах Медди, Гелен и Дана Сью из маленького городка Серенити. Они поддерживают друг друга в водовороте жизни, постоянно балансируя между семьей, отношениями и карьерой.
Кадр из сериала "Сладкие магнолии" / Netflix
"Счастье для начинающих", 2023 год
В главных ролях: Элли Кемпер, Люк Граймс
Романтическая комедия о Хелене, которая через год после развода записывается на курсы выживания дикой природы. Благодаря этому опыту она узнает, что иногда, чтобы найти себя, нужно по-настоящему заблудиться.
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"Рай", 2023 год
В главных ролях: Нуман Акар, Айрис Бербен, Диане Крюгер
Немецкий научно-фантастический фильм. После того как его жена вынуждена отдать 40 лет своей жизни в счет страхового долга, муж отчаянно ищет способ вернуть их.
Трейлер ожидается позже.
"Ведьмак", 3 сезон
В главных ролях: Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрейя Аллан, Джои Бетти
Последний сезон сериала "Ведьмак", в котором сыграет Генри Кавилл. По сюжету Геральт проживает на отдаленном месте вместе со своей любимой чародейкой Еннифер. Они совместно воспитывают свою приемную дочь Цири, и учат ее разным мастерствам. Однако их прошлое не дает им покоя и здесь.
"Ведьмак": смотрите трейлер
"Чудо: Солнышко и кот Нуар", 2023 год
Первый полнометражный фильм во франшизе, основанный на невероятно популярном детском мультсериале. Рассказывает о подростке Маринетте, которая становится солнышком с магическими способностями.
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