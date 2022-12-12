От "Железного человека 3" до "Уэнсдей": самые интересные роли Дженны Ортеги за 10 лет ее карьеры

Американская актриса Дженна Ортега впервые появилась в кино в 11 лет. Она сыграла второстепенную роль в фильме "Железный человек 3" и получила хороший опыт работы в киноиндустрии. Уже через 9 лет звезда исполнила главную роль в "Уэнсдей", благодаря которой о ней начал говорить весь мир. В каких еще фильмах и сериалах сыграла Ортега к своему 20-летию – узнайте ниже.

Сыграв в нескольких детских проектах, она перешла к взрослым ролям, и в 2018 году появилась как Элли Алвес в психологической драме-триллере "Ты". Впоследствии снялась в фильмах Netflix "Няня: Королева убийц" (2020 год) и "День да" (2021 год). Первое признание получила благодаря участию в подростковой драме The Fallout в 2021 году. Эта роль стала прорывной в ее карьере. Также в 2022 году Ортега превратилась в Уэнсдей Аддамс в телесериале Netflix "Уэнсдей", благодаря которой она получила еще 10 миллионов новых подписчиков в инстаграме и признании в мире.

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Самые интересные роли Дженны Ортеги за 10 лет карьеры

"Железный человек 3", 2013 год

Вторичная роль: дочь вице-президента Родригеса

Фильм режиссера Шейна Блэка, основанного на одноименных комиксах издательства Marvel Comics о дерзком, но гениальном Тони Старке.

"Железный человек 3": смотрите трейлер фильма

Сериал "Ты", 2019 год

Главная роль: Элли Алвес

Сериал повествует о серии жестоких убийств главного героя Джо.

"Ты" 2 сезон: смотрите трейлер сериала

"Няня: Королева убийц", 2020 год

Главная роль: Фиби Этвелл

Парень, участвовавший над сатанинским культом, возглавляемым его няней, пытается забыть то, что произошло и сосредоточиться на обыденности в школе. Однако враги возвращаются в самые неожиданные моменты.

"Няня: Королева убийц": смотрите трейлер фильма

The Fallout, 2021 год

Главная роль: Вода Кавелл

The Fallout – американский школьный фильм-драма Меган Парк. В фильме Дженна Ортега играет Ваду Кавелл, старшеклассницу, которая переживает значительную эмоциональную травму после школьной стрельбы.

The Fallout: смотрите трейлер фильма

Крик, 2022 год

Вторичная роль: Тара Карпентер

Культовый горор, в котором говорится о серии жестоких убийств. В 2023 году будет его 6 часть, в которой также сыграет Дженна Ортега.

"Крик": смотрите трейлер фильма

"Икс", 2022 год

Главная роль: Лоррейн

На ферму в Техане приезжает группа людей для съемок фильма для взрослых. Супруги хозяев фермы проявляют большой интерес к юношам и юношам, но с наступлением темноты их ждут неожиданные вещи.

"Икс": смотрите трейлер фильма

Сериал "Уэнсдей", 2022 год

Главная роль: Уэнсдей Аддамс

По сюжету сериала у девушки-аутсайдера Уэнсдей есть важные задачи – разобраться с ужасной серией убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую были впутаны ее родители 25 лет назад. Впрочем, ситуацию будет усложнять обучение в академии, на фоне дружбы и любви.

Ждем второй сезон!

"Уэнсдей": смотрите трейлер онлайн