Самые популярные фильмы и сериалы на MEGOGO: что смотреть вечером

Крупнейший медиасервис Украины MEGOGO представил рейтинг популярнейших фильмов и сериалов за 2 квартал 2023 года. Украинцы насмотрелись и наслушали контента украинского производства на 20 миллионов часов.

Фильмы и сериалы в рейтинговый список выбирались по общей продолжительности просмотров в часах, а "Фильмы в покупке" отобраны по количеству проданных единиц в штуках. Какие проекты вошли в список – читайте дальше.

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Самые популярные фильмы по категориям MEGOGO

Покупка (TVOD)

Рейтинг возглавил продолжение культовой фантастической истории от Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды". По объемам бокс-офиса этот фильм в Украине занимает первое место и в кинотеатрах. В эту категорию также вошли:

экранизация настольной игры "Подземелье и драконы: Честь воров";

драматический "Вавилон" с удивительным звездным кастом;

комедия "Неудержимая свадьба";

украинская военная драма "Мирный-21" от режиссера Ахтема Сеитабаева.

Вторую половину списка формируют американские премьеры в 2023 году.

Подписка (SVOD)

Во втором квартале фильм "Мирный-21" возглавил десятку самых популярных в этой категории. Второе место занимает украинская лента - "Щедрик" режиссера Олеси Моргунец-Исаенко по сценарию Ксении Заставской.

Далее в рейтинге полное жанровое разнообразие:

триллер "Фиктивный агент";

детектив "В постели с незнакомцем";

фантастика "Мстители: Завершение";

боевик "Тюрьма суперзлодеев";

драма "Ричард говорит "Прощай";

комедийная мелодрама "Вкус любви".

Завершают список "Стражи Галактики 2", которых зрители пересматривали в ожидание премьеры следующей части, и новое фэнтези "Магические двери".

Бесплатный просмотр (AVOD)

В список самых популярных бесплатных кинолент вошло 5 проектов украинского производства: "Киборги" Ахтема Сеитаблаева, "Мои мысли тихие" Антонио Лукича, "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс" Ивана Тимченко, "Брама" Владимира Тихого и "Племяш Миросла"

Украинское производство

Мирный-21 стал абсолютным лидером среди фильмов украинского производства, представленных на платформе MEGOGO. Этот фильм выбился во главу угла благодаря своей популярности среди зрителей. Также в рейтинге держатся фильмы, заслуженно популярные в течение прошлого квартала, в частности "Щедрик", "Снайпер. Белый Ворон (Расширенная версия)", "Я работаю на кладбище", "Киборги" и другие.

Интересно, что весной и в начале лета произошла сенсация с трагикомедией "Мои мысли тихие" стремительно поднявшаяся в рейтинге режиссера Антонио Лукича. Этот фильм дебютировал с успехом, привлекая внимание зрителей своим особым подходом к жанру. Также стоит отметить, что второй фильм Лукича "Люксембург, Люксембург" собирал полные залы в кинопрокате в то же время. Благодаря большому спросу он теперь доступен для просмотра онлайн на MEGOGO.

Самые популярные фильмы на MEGOGO / MEGOGO

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Больше всего сериалов на MEGOGO

Подписка (SVOD)

В списке самых популярных сериалов в подписке MEGOGO, уже второй квартал подряд лидерство удерживают постапокалиптический шедевр "Ходячие мертвецы" и украинский иронический "Участковый с ДВРЗ". Детективный сериал от BBC "Отец Браун" спустился на 8 место, а после него идет фантастическая "Война миров".

Интересно, что все остальные сериалы в этом списке также являются украинскими, подтверждая тенденцию роста популярности отечественного контента среди зрителей. Среди них есть:

"Пес";

"Женский врач";

"Домик к счастью";

"Молодая";

"поймать Кайдаша";

"Опер по вызову".

Бесплатный просмотр (AVOD)

Очень похожая ситуация и в рейтинге бесплатного просмотра: всего 3 сериала в этом топе — зарубежного производства. Это детективы "Мост", "Стокгольмский реквием" и драма "Погуще, чем вода". Остальное время украинцы смотрели отечественный кинематограф:

"Папачки",

"Крипостная",

"Моя любимая Страшка" и другие проекты.

Самые популярные сериалы на MEGOGO / MEGOGO

Популярный детский контент на MEGOGO

MEGOGO – это семейный медиасервис, позволяющий наслаждаться целыми мирами мультфильмов и мультсериалов для всей семьи. Здесь каждый найдет соответствующий контент для отдыха и времяпрепровождения вместе с близкими. Интересно, что, сравнивая рейтинги за прошлый квартал, можно увидеть устойчивую тенденцию во всех категориях детского контента – лидеры прошлого сезона продолжают твердо удерживать свои позиции и по сей день.

Анимационные фильмы

Подписка (SVOD)

В пятерке топов по подписке - на первом месте неизменно "Зоотрополис". "Ваяна", "Тачки" и "Корпорация монстров" также держат позиции, а вот "Ледяное сердце" с приходом тепла уступило мультику "Аинбо. Дух Амазонки" своим вторым местом. В общей сложности, 8 из 10 анимационных фильмов — это сюжеты студии Disney, которая уже 100 лет покоряет сердца и малышей, и взрослых.

Анимационные сериалы

Подписка (SVOD)

Среди мультсериалов, понравившихся маленьким зрителям в просмотре по подписке, тройка лидеров продолжает закреплять свои позиции. Формируют ее легендарный "Губка Боб Квадратные Брюки", хвостатые любимцы из "Щенячьего патруля" и снятые по культовому комиксу "Ракушки-ниндзя".

Бесплатный просмотр (AVOD)

Украинский хитовый мультсериал "Пес Патрон" стабильно занимает третье место рейтинга мультсериалов, доступных бесплатно на MEGOGO. Больше его смотрели только известные на весь мир "Огги и кукарачи" и "Cocomelon: Песни для детей".

Самые популярные мультфильмы и мультсериалы на MEGOGO/MEGOGO