10 популярнейших фильмов и сериалов Netflix, которые вы захотите посмотреть несколько раз
18 мая 2023, 17:45Читати новину українською
Netflix предлагает широкий выбор качественного контента, включая фильмы и сериалы, которые захочется просмотреть не раз. Среди них есть такие популярные проекты, как "Уэнсдэй", "Красное сообщение" и "Ведьмак".
Эти фильмы и сериалы привлекают зрителей своим увлекательным сюжетом и профессиональной игрой актеров. Не знаете, что посмотреть на Netflix – обратите внимание на наш список проектов, которые вам понравятся.
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Самые популярные фильмы и сериалы Netflix за все время
Сериалы
- "Странные чудеса" / Stranger Things (Сезон 4, 2022 год);
- "Уэнсдэй" / Wednesday (Сезон 1, 2022 год);
- "Дамер" / DAHMER (Сезон 1, 2022 год);
- "Бриджертоны" / Bridgerton (Сезон 2, 2022 год);
- "Ночной агент" / The Night Agent (Сериал 1, 2023 год);
- "Бриджертоны" / Bridgerton (Сезон 1, 2020 год);
- "Очень странные дела" / Stranger Things (Сезон 3, 2019 год);
- "Люцифер" / Lucifer (Сезон 5, 2020 год);
- "Ведьмак" / The Witcher (Сезон 1, 2019 год);
- "Изобретая Анну" / Inventing Anna (Сезон 1, 2022 год).
Фильмы
- "Красное сообщение"/ Red Notice (2021 год);
- "Не смотрите наверх" / Don't Look Up (2021 год);
- "Птичий короб" / Bird Box (2018 год);
- "Достать ножи: Стеклянная луковица" / Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022 год);
- "Серый человек" / The Gray Man (2022 год);
- "Проект Адам" / The Adam Project (2022 год);
- "Эвакуация" / Extraction (2020 год);
- "Пурпурные сердца" / Purple Hearts (2021 год);
- "Непростительная" / The Unforgivable (2021 год);
- "Ирландец" / The Irishman (2019 год).
Напомним, популярный сериал "Джинни и Джорджия" от Netflix будет иметь 3 и 4 сезона. Больше об этом читайте по ссылке.