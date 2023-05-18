10 популярнейших фильмов и сериалов Netflix, которые вы захотите посмотреть несколько раз

Netflix предлагает широкий выбор качественного контента, включая фильмы и сериалы, которые захочется просмотреть не раз. Среди них есть такие популярные проекты, как "Уэнсдэй", "Красное сообщение" и "Ведьмак".

Эти фильмы и сериалы привлекают зрителей своим увлекательным сюжетом и профессиональной игрой актеров. Не знаете, что посмотреть на Netflix – обратите внимание на наш список проектов, которые вам понравятся.

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Самые популярные фильмы и сериалы Netflix за все время

Сериалы

"Странные чудеса" / Stranger Things (Сезон 4, 2022 год);

"Уэнсдэй" / Wednesday (Сезон 1, 2022 год);

"Дамер" / DAHMER (Сезон 1, 2022 год);

"Бриджертоны" / Bridgerton (Сезон 2, 2022 год);

"Ночной агент" / The Night Agent (Сериал 1, 2023 год);

"Бриджертоны" / Bridgerton (Сезон 1, 2020 год);

"Очень странные дела" / Stranger Things (Сезон 3, 2019 год);

"Люцифер" / Lucifer (Сезон 5, 2020 год);

"Ведьмак" / The Witcher (Сезон 1, 2019 год);

"Изобретая Анну" / Inventing Anna (Сезон 1, 2022 год).

Фильмы

"Красное сообщение"/ Red Notice (2021 год);

"Не смотрите наверх" / Don't Look Up (2021 год);

"Птичий короб" / Bird Box (2018 год);

"Достать ножи: Стеклянная луковица" / Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022 год);

"Серый человек" / The Gray Man (2022 год);

"Проект Адам" / The Adam Project (2022 год);

"Эвакуация" / Extraction (2020 год);

"Пурпурные сердца" / Purple Hearts (2021 год);

"Непростительная" / The Unforgivable (2021 год);

"Ирландец" / The Irishman (2019 год).

Напомним, популярный сериал "Джинни и Джорджия" от Netflix будет иметь 3 и 4 сезона. Больше об этом читайте по ссылке.