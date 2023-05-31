10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, которые обожают в Украине

Netflix опубликовал рейтинговый список популярнейших фильмов и сериалов в Украине. За период с 22 по 28 мая первые места заняли приключенческий боевик "Мать" с Дженнифер Лопес и Fubar с Арнольдом Шварценеггером.

В списке наиболее часто просматриваемых украинцами проектов также оказался новый фильм "Форсаж 10" и драматический сериал "Горничная", вышедший в 2021 году. Ниже смотрите полный список фильмов и сериалов и выбирайте что-нибудь для вечернего просмотра.

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Самые популярные фильмы Netflix в Украине

За период с 22 по 28 мая в лидеры выбилась драма "Мать" с Дженнифер Лопес в главной роли. Лента исследует сложные решения, с которыми приходится столкнуться матери, а также раскрывает сущность материнской любви и жертвенности. По сюжету мать Зои постоянно оказывается в опасности и надвигает опасность на свою дочь. Фильм вышел на Netflix перед Днем матери, 12 мая.

Кроме, Лопес, главные роли сыграли:

Люси Паэс – Зои;

Омари Хардвик – Агент Круз;

Джозеф Файнс – Эдриан Ловелл;

Гаэль Гарсия Берналь – Эктор Альварез;

Пол Ратти – Джонс;

Ивонн Сенат Джонс – Джонс;

Джесси Гарсия – Тарантула.

"Мать": смотрите трейлер

Больше проектов в рейтинге:

"Кровь и золото", 2023 год;

"Город лжи", 2018 год;

"День матери", 2016;

"Большая стена", 2016 год;

"Идеальный мужчина", 2005 год;

"Турбо", 2013 год;

"Подводная братва", 2004 год;

"Форсаж 9: Безудержная сага", 2021 год;

"Маршрут к любви", 2023 год.

Самые популярные фильмы Netflix в Украине / Netflix

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Самые популярные сериалы Netflix в Украине

Первую позицию среди сериалов занял проект Fubar. Сериал вышел на Netflix с украинским дубляжом. Арнольд Шварценеггер сыграл роль Люка, который вместе с дочерью Эммой постепенно выясняют, что оба являются агентами ЦРУ. Рискованная миссия под прикрытием превращается в семейный конфликт. В сериале сыграла еще американская актриса Моника Барбаро и менее известный актер Милан Картер. Сериал состоит из 8 серий.

"Fubar": смотрите трейлер

Больше проектов в рейтинге:

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты", 1 сезон, 2023 год;

"Целую, Китти", 1 сезон, 2023 год;

"Ночной агент", 1 сезон, 2023;

"Бриджертоны", 1, 2 сезона, 2020 – 2022 годы;

"Переулок Светлячков", 1, 2 сезона, 2021 – 2023 годы;

"Императрица", 1 сезон, 2022;

"Горничная", 1 сезон, 2021 год.

Самые популярные сериалы Netflix / Netflix