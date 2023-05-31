10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, которые обожают в Украине
Источник:Netflix Top 10 - Global
Netflix опубликовал рейтинговый список популярнейших фильмов и сериалов в Украине. За период с 22 по 28 мая первые места заняли приключенческий боевик "Мать" с Дженнифер Лопес и Fubar с Арнольдом Шварценеггером.
В списке наиболее часто просматриваемых украинцами проектов также оказался новый фильм "Форсаж 10" и драматический сериал "Горничная", вышедший в 2021 году. Ниже смотрите полный список фильмов и сериалов и выбирайте что-нибудь для вечернего просмотра.
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Самые популярные фильмы Netflix в Украине
За период с 22 по 28 мая в лидеры выбилась драма "Мать" с Дженнифер Лопес в главной роли. Лента исследует сложные решения, с которыми приходится столкнуться матери, а также раскрывает сущность материнской любви и жертвенности. По сюжету мать Зои постоянно оказывается в опасности и надвигает опасность на свою дочь. Фильм вышел на Netflix перед Днем матери, 12 мая.
Кроме, Лопес, главные роли сыграли:
- Люси Паэс – Зои;
- Омари Хардвик – Агент Круз;
- Джозеф Файнс – Эдриан Ловелл;
- Гаэль Гарсия Берналь – Эктор Альварез;
- Пол Ратти – Джонс;
- Ивонн Сенат Джонс – Джонс;
- Джесси Гарсия – Тарантула.
"Мать": смотрите трейлер
Больше проектов в рейтинге:
- "Кровь и золото", 2023 год;
- "Город лжи", 2018 год;
- "День матери", 2016;
- "Большая стена", 2016 год;
- "Идеальный мужчина", 2005 год;
- "Турбо", 2013 год;
- "Подводная братва", 2004 год;
- "Форсаж 9: Безудержная сага", 2021 год;
- "Маршрут к любви", 2023 год.
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Самые популярные сериалы Netflix в Украине
Первую позицию среди сериалов занял проект Fubar. Сериал вышел на Netflix с украинским дубляжом. Арнольд Шварценеггер сыграл роль Люка, который вместе с дочерью Эммой постепенно выясняют, что оба являются агентами ЦРУ. Рискованная миссия под прикрытием превращается в семейный конфликт. В сериале сыграла еще американская актриса Моника Барбаро и менее известный актер Милан Картер. Сериал состоит из 8 серий.
"Fubar": смотрите трейлер
Больше проектов в рейтинге:
- "Бриджертоны: История королевы Шарлотты", 1 сезон, 2023 год;
- "Целую, Китти", 1 сезон, 2023 год;
- "Ночной агент", 1 сезон, 2023;
- "Бриджертоны", 1, 2 сезона, 2020 – 2022 годы;
- "Переулок Светлячков", 1, 2 сезона, 2021 – 2023 годы;
- "Императрица", 1 сезон, 2022;
- "Горничная", 1 сезон, 2021 год.