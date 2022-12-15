Netflix, HBO Max, Prime Video: лучшие фильмы на стримингах в 2022 году

В 2022 году на стримингах HBO Max, Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video вышло немало качественных лент. Редакция Кино 24 подобрала самые популярные, которые могут вам понравиться.

Среди самых популярных фильмов, вышедших на стриминговых сервисах в 2022 году – "Всё везде и сразу", "Бэтмен", "Варяг", "Топ Ган: Мэверик" и т.д. Надеемся, что грядущий киногод будет таким же богатым разнообразными интересными блокбастерами.

Примите во внимание Самые популярные фильмы 2022 года, о которых говорил весь мир

Лучшие фильмы на стримингах в 2022 году

Всё везде и сразу

Где смотреть: Hulu

Этот фильм года рассказывает об очень странном путешествии по мультивселенной, хоть это и не Marvel. Это интересная лента с малазийской актрисой Мишель Ео в главной роли. По сюжету, женщина в роли владелицы прачечной втягивается в безумное приключение и попадает в параллельную реальность. Оказывается, что существует бесконечное количество измерений и в каждом женщина представляет собой разного человека. Героиня путешествует по мирам, получает новые знания и навыки.

"Всё везде и сразу": смотрите трейлер онлайн

RRR

Где смотреть: Netflix

В картине изображены события 1920-х годов, когда двое революционеров Аллури Сита Рама Раджу и Комаран Бхим начинают борьбу за свою страну. Интересно, что часть съемок этого индийского фильма происходила в Киеве, возле Мариинского дворца.

RRR: смотрите трейлер онлайн

Тор: Любовь и гром

Где смотреть: Disney+

Супергеройская лента "Тор: Любовь и гром" вошла в 4 фазы киновселенной Marvel. Все события происходят после решающего сражения с Таносом. В одном комментарии режиссер Джеймс Ганн признался, что сюжет "Тор: Любовь и гром" сохранил самую драматичную часть комиксов о супергерое. Речь шла об онкоболезни Джейн, которая заставит Тора делать все, чтобы спасти девушке жизнь.

"Тор: Любовь и гром": смотрите трейлер онлайн

Бэтмен

Где смотреть: HBO Max

Лента рассказывает о ранних годах Бэтмена, его борьбе с коррупцией и преступностью в Готеме. В ходе расследования он сталкивается с серийным убийцей Загадчиком (Пол Дано). Режиссером и сценаристом фильма выступил Мэтт Ривз.

"Бэтмен": смотрите трейлер онлайн

Варяг

Где смотреть: Amazon Prime Video

События в фильме происходят в Исландии, в живописных скандинавских пейзажах, и рассказывает о молодом принце, наследнике престола, который стремится мести за смерть своего отца.

"Варяг": смотрите трейлер

Топ Ган: Мэверик

Где смотреть: Paramount Plus

Действие фильма "Топ Ган: Мэверик" происходит спустя 36 лет после событий первого фильма. Легендарный пилот Питер Митчел решает поработать новым лётным инструктором, где также учится Брэдли, сын Ника. В 2022 году "Топ Ган: Мэверик" пересек отметку в миллиард долларов в мировом прокате (без показа в России и Китае) всего за месяц времени.

"Топ Ган: Мэверик": смотрите трейлер

Варвар

Где смотреть: Hulu, HBO Max

Фильм ужасов 2022 года от режиссера Зака Крэггера по собственному сценарию. Молодая женщина по сюжету приезжает в город на собеседование и поселяется в забронировавшем отеле. Однако в номере уже остановился незнакомый мужчина. Несмотря на здравый смысл, она все равно решает остаться на ночь.

"Варвар": смотрите трейлер

Ноу

Где смотреть: Peacock

Этот триллер от режиссера Джордана Пила рассказывает о семье владельцев ранчо, предоставляющих лошадей для голливудских постановок. Когда с неба начинают падать вещи и люди исчезают без вести, О. Джей (Дениел Калуя) и его сестра Эм (Кеке Палмер) начинают расследовать это дело и хотят узнать, кто за этим стоит.

"Ноу": смотрите трейлер