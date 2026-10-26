Семейные войны за дом и похищение ребенка: 10 самых популярных фильмов Netflix в Украине

24 Канал подготовил подборку самых популярных фильмов Netflix, которые занимают лидирующие позиции в украинском сегменте сервиса.

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"Животные" (2026)

Рейтинг IMDb – 5,7

Напряженный триллер от режиссера Бена Аффлека погружает зрителя в мрачный мир политических интриг. Успешный кандидат на пост мэра Лос-Анджелеса и его жена внезапно оказываются в эпицентре ужасной трагедии. Жестокие преступники похищают сына супругов и требуют огромный выкуп за жизнь мальчика. Родители начинают срочно искать необходимую сумму и при этом переступают через собственные моральные принципы. Ради спасения ребенка они принимают решения, которые грозят разрушить не только их блестящую карьеру, но и весь привычный мир.

"Животные": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают блестящую режиссерскую работу Бена Аффлека и необычайное эмоциональное напряжение в кадре. Однако киноэксперты несколько критикуют картину за использование шаблонных сюжетных поворотов в финале и слишком затянутые диалоги главных героев.

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"Родственники" (2026)

Рейтинг IMDb: 6,6

Прагматичная Мария в течение нескольких лет игнорировала семью, но внезапно приезжает на день рождения бабушки. У девушки есть четкая цель, ведь старушка планирует передать внучке права на дом в селе под Киевом. Дядя Григорий случайно узнает о таком замысле героини. Мужчина категорически отказывается отдавать недвижимость племяннице и начинает настоящую войну за имущество.

"Родственники": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе IMDb рецензенты отмечают колоритную атмосферу украинской деревни и удачную комедийную игру Назара Заднепровского и Антонины Хижняк. Впрочем, киноэксперты несколько критикуют полнометражный фильм за предсказуемое развитие сюжета и чрезмерное использование жанровых клише.

"Поезд "Червона рута"" (2026)

Рейтинг IMDb – 7,2

Бывший проводник Николай Иванович, роль которого неизменно исполняет Станислав Боклан, выходит на пенсию. Мужчина садится в вагон как обычный пассажир и отправляется на отдых в карпатский санаторий. По дороге он внимательно наблюдает за жизнью других попутчиков. Пока одни пассажиры отчаянно спасают брак от развода, другие – внезапно понимают, что настоящая любовь много лет существовала совсем рядом.

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"Поезд "Червона рута"": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе IMDb рецензенты отмечают великолепную игру Станислава Боклана и невероятную атмосферу украинской комедии. Впрочем, киноэксперты несколько критикуют картину за предсказуемое развитие событий и поверхностное раскрытие характеров второстепенных персонажей.

Среди других фильмов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"Унабомбер" (2026);

"Шанс на счастье" (2026);

"Чёрный чемодан – двойная игра" (2025);

"Шептун" (2026);

"Чудо" (2022);

"Мумия" (2017);

"Загадочная женщина" (2026).

А если вы ищете интересный сериал Netflix на вечер, то стриминговая платформа на днях опубликовала обновленный рейтинг самых популярных фильмов в Украине.