Родинні війни за хату та викрадення дитини: 10 найпопулярніших фільмів Netflix в Україні

24 Канал зібрав добірку найпопулярніших фільмів Netflix, які утримують лідерські позиції в українському сегменті сервісу.

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"Тварини" (2026)

Рейтинг IMDb – 5,7

Гостросюжетний трилер від режисера Бена Аффлека занурює глядача у темний світ політичних інтриг. Успішний кандидат на посаду мера Лос-Анджелеса та його дружина раптово опиняються в епіцентрі жахливої трагедії. Жорстокі злочинці викрадають сина подружжя і вимагають величезний викуп за життя хлопчика. Батьки починають терміново шукати необхідну суму і водночас переступають через власні моральні принципи. Заради порятунку дитини вони ухвалюють рішення, які загрожують знищити не лише їхню блискучу кар'єру, а й увесь звичний світ.

"Тварини": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають блискучу режисерську роботу Бена Аффлека та надзвичайну емоційну напругу в кадрі. Однак кіноексперти дещо критикують стрічку за використання шаблонних сюжетних поворотів у фіналі та занадто затягнуті діалоги головних героїв.

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"Родичі" (2026)

Рейтинг IMDb: 6,6

Прагматична Марія протягом кількох років ігнорувала родину, але раптово приїжджає на день народження бабусі. Дівчина має чітку мету, адже старенька планує передати онуці права на будинок у селі під Києвом. Дядько Григорій випадково дізнається про такий задум героїні. Чоловік категорично відмовляється віддавати нерухомість племінниці та розпочинає справжню війну за майно.

"Родичі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі IMDb рецензенти відзначають колоритну атмосферу українського села та вдалу комічну гру Назара Задніпровського й Антоніни Хижняк. Втім, кіноексперти дещо критикують повнометражну стрічку за передбачуваний розвиток сюжету та надмірне використання жанрових кліше.

"Потяг "Червона рута"" (2026)

Рейтинг IMDb – 7,2

Колишній провідник Микола Іванович, роль якого незмінно виконує Станіслав Боклан, виходить на пенсію. Чоловік сідає у вагон як звичайний пасажир і вирушає на відпочинок до карпатського санаторію. Дорогою він уважно спостерігає за життям інших попутників. Поки одні пасажири відчайдушно рятують шлюб від розлучення, інші – раптово розуміють, що справжнє кохання багато років існувало зовсім поруч.

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"Потяг "Червона рута"": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі IMDb рецензенти відзначають чудову акторську гру Станіслава Боклана та неймовірну атмосферу української комедії. Втім, кіноексперти дещо критикують стрічку за передбачуваний розвиток подій і поверхневе розкриття характерів другорядних персонажів.

Серед інших фільмів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

"Унабомбер" (2026);

"Шанс на щастя" (2026);

"Операція "Чорний кейс"" (2025);

"Шепотун" (2026);

"Диво" (2022);

"Мумія" (2017);

"Загадкова жінка" (2026).

А якщо ви шукаєте цікавий серіал Netflix на вечір, то стримінгова платформа днями опублікувала оновлений рейтинг найпопулярніших стрічок в Україні.