Семейные войны за дом и похищение ребенка: 10 самых популярных фильмов Netflix в Украине

Мир кино продолжает удивлять разнообразием жанров и непредсказуемыми сюжетами. Если вы ищете идеальный вариант для вечернего просмотра, обратите внимание на несколько громких премьер от стриминговой платформы Netflix.

24 Канал подготовил подборку самых популярных фильмов Netflix, которые занимают лидирующие позиции в украинском сегменте сервиса.

"Животные" (2026)

Рейтинг IMDb – 5,7

Напряженный триллер от режиссера Бена Аффлека погружает зрителя в мрачный мир политических интриг. Успешный кандидат на пост мэра Лос-Анджелеса и его жена внезапно оказываются в эпицентре ужасной трагедии. Жестокие преступники похищают сына супругов и требуют огромный выкуп за жизнь мальчика. Родители начинают срочно искать необходимую сумму и при этом переступают через собственные моральные принципы. Ради спасения ребенка они принимают решения, которые грозят разрушить не только их блестящую карьеру, но и весь привычный мир.

"Животные": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают блестящую режиссерскую работу Бена Аффлека и необычайное эмоциональное напряжение в кадре. Однако киноэксперты несколько критикуют картину за использование шаблонных сюжетных поворотов в финале и слишком затянутые диалоги главных героев.

"Родственники" (2026)

Рейтинг IMDb: 6,6

Прагматичная Мария в течение нескольких лет игнорировала семью, но внезапно приезжает на день рождения бабушки. У девушки есть четкая цель, ведь старушка планирует передать внучке права на дом в селе под Киевом. Дядя Григорий случайно узнает о таком замысле героини. Мужчина категорически отказывается отдавать недвижимость племяннице и начинает настоящую войну за имущество.

"Родственники": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе IMDb рецензенты отмечают колоритную атмосферу украинской деревни и удачную комедийную игру Назара Заднепровского и Антонины Хижняк. Впрочем, киноэксперты несколько критикуют полнометражный фильм за предсказуемое развитие сюжета и чрезмерное использование жанровых клише.

"Поезд "Червона рута"" (2026)

Рейтинг IMDb – 7,2

Бывший проводник Николай Иванович, роль которого неизменно исполняет Станислав Боклан, выходит на пенсию. Мужчина садится в вагон как обычный пассажир и отправляется на отдых в карпатский санаторий. По дороге он внимательно наблюдает за жизнью других попутчиков. Пока одни пассажиры отчаянно спасают брак от развода, другие – внезапно понимают, что настоящая любовь много лет существовала совсем рядом.

"Поезд "Червона рута"": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе IMDb рецензенты отмечают великолепную игру Станислава Боклана и невероятную атмосферу украинской комедии. Впрочем, киноэксперты несколько критикуют картину за предсказуемое развитие событий и поверхностное раскрытие характеров второстепенных персонажей.

Среди других фильмов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"Унабомбер" (2026);

"Шанс на счастье" (2026);

"Чёрный чемодан – двойная игра" (2025);

"Шептун" (2026);

"Чудо" (2022);

"Мумия" (2017);

"Загадочная женщина" (2026).

А если вы ищете интересный сериал Netflix на вечер, то стриминговая платформа на днях опубликовала обновленный рейтинг самых популярных фильмов в Украине.