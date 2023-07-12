10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, которые смотрят в Украине

Netflix обновил рейтинговый перечень своих проектов. За период с 3 по 9 июля украинские чаще всего пересматривали комедию "Родственники вне закона" и 3 сезон сериала "Ведьмак".

Кроме того, в рейтинговых списках можно увидеть украинский фильм "Люксембург, Люксембург" и экшн "Смертные машины" 2018 года. Выбирай лучший для себя и наслаждайся просмотром!

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Самые популярные фильмы Netflix

"Родственники вне закона", 2023 год;

"Жара", 2023 год;

"Небоскреб", 2018 год;

"Смертные машины", 2018;

"Нимона", 2023 год;

"Щенячий патруль в кино", 2021 год;

"Эвакуация 2", 2023;

"Люксембург, Люксембург", 2023;

"Идеальная находка", 2023 год;

"Девушка моих кошмаров", 2007 год.

Самые популярные фильмы Netflix в Украине / Netflix

Самые популярные сериалы Netflix

"Ведьмак", 3 сезон;

"Черное зеркало", 6 сезон;

"Гламур", 1 сезон;

"Ведьмак", 1 сезон;

"Ведьмак", 2 сезон;

"Глубокий вдох", 1 сезон;

"Арнольд", 1 сезон;

"Ночной агент", 1 сезон;

"Черное зеркало", 5 сезон;

"Ведьмак: Кровное происхождение", 1 сезон.

Самые популярные сериалы Netflix / Netflix