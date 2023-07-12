10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, которые смотрят в Украине
12 июля 2023, 13:24Читати новину українською
Netflix обновил рейтинговый перечень своих проектов. За период с 3 по 9 июля украинские чаще всего пересматривали комедию "Родственники вне закона" и 3 сезон сериала "Ведьмак".
Кроме того, в рейтинговых списках можно увидеть украинский фильм "Люксембург, Люксембург" и экшн "Смертные машины" 2018 года. Выбирай лучший для себя и наслаждайся просмотром!
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Самые популярные фильмы Netflix
- "Родственники вне закона", 2023 год;
- "Жара", 2023 год;
- "Небоскреб", 2018 год;
- "Смертные машины", 2018;
- "Нимона", 2023 год;
- "Щенячий патруль в кино", 2021 год;
- "Эвакуация 2", 2023;
- "Люксембург, Люксембург", 2023;
- "Идеальная находка", 2023 год;
- "Девушка моих кошмаров", 2007 год.
Самые популярные сериалы Netflix
- "Ведьмак", 3 сезон;
- "Черное зеркало", 6 сезон;
- "Гламур", 1 сезон;
- "Ведьмак", 1 сезон;
- "Ведьмак", 2 сезон;
- "Глубокий вдох", 1 сезон;
- "Арнольд", 1 сезон;
- "Ночной агент", 1 сезон;
- "Черное зеркало", 5 сезон;
- "Ведьмак: Кровное происхождение", 1 сезон.