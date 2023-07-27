10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, которые смотрят в Украине
Netflix обновил рейтинговые списки своих проектов в разных странах. За период с 17 по 23 июля украинцы чаще всего просматривали фильм "Птичий короб Барселона" и 3 сезон сериала "Ведьмак".
В список фильмов попала также украинская лента "Люксембург, Люксембург" и комедия "Соседка" с Ксенией Мишиной. Ниже знакомьтесь со всеми проектами из списка и выбирайте себе что-нибудь по душе.
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Самые популярные фильмы Netflix среди украинцев
Фильм, который чаще всего просматривали украинцы за период с 17 по 23 июля, – испанский постапокалиптический триллер ужасов "Птичий короб Барселона". В проекте сыграли актеры Марио Касас, Алехандра Говард, Джорджина Кэмпбелл, Найла Шуберт, Диего Кальва, Леонардо Сбараглия и другие.
После того как загадочное существо неизвестного происхождения истребляет население планеты, Себастьян и его дочь вступают в большое собственное приключение – борьбу за выживание в Барселоне.
"Птичий короб Барселона": смотрите трейлер
Больше проектов в рейтинге:
- "Родственники вне закона", 2023 год;
- "Соседка", 2022 год;
- "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия", 2018 год;
- "Господин Самоходик и тамплиеры", 2023 год;
- "Птичий короб", 2018 год;
- "Нимона", 2023 год;
- "Люксембург, Люксембург", 2023 год;
- "Щенячий патруль в кино", 2021 год;
- "Самое глубокое погружение", 2023 год.
Самые популярные сериалы Netflix среди украинцев
Самым популярным сериалом стал 3 сезон "Ведьмака". Геральт из Ривии, мутант, наемный охотник на монстров, отправляется навстречу судьбе в неспокойном мире, где люди часто оказываются страшнее чудовищ. В 3 сезоне Геральт и Еннефер пытаются уберечь Цири, пока на континенте идет война.
"Ведьмак" 3 сезон: смотрите трейлер
Больше проектов в рейтинге:
- "Черное зеркало", 6 сезон;
- "Гламур", 1 сезон;
- "Ведьмак", 1 сезон;
- "Ведьмак", 2 сезон;
- "Ночной агент", 1 сезон;
- "Фубар", 1 сезон;
- "Венздей", 1 сезон;
- "Бриджертоны: История королевы Шарлотты", 1 сезон;
- "Черное зеркало", 1 сезон.