10 самых популярных фильмов и сериалов среди украинцев, которые нужно увидеть: рейтинг Netflix

Еженедельно Netflix формирует список фильмов и сериалов, наиболее популярных среди украинцев. Предлагаем ознакомиться с лентами, которые в Украине больше всего просматривали с 13 по 19 февраля.

На прошлой неделе украинцы продолжали просматривать фильм Райана Джонсона "Ножи наголо: Стеклянный лук", а в рейтинге сериалов неизменно остается "Венздей".

Не упустите Самые ожидаемые фильмы Netflix 2023 года: большой список с датами премьер

Самые популярные проекты Netflix за период с 13 по 19 февраля

Самые рейтинговые фильмы

Уже вторую неделю подряд первое место занимает романтическая комедия с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером в главных ролях. "К тебе или ко мне". Премьера фильма на Netflix состоялась в канун Дня святого Валентина – 10 февраля. По сюжету лучшие друзья и полные противоположности Дебби и Питер на неделю меняются жильями и заглядывают в жизнь друг друга, однако это может разжечь любовь.

"К тебе или ко мне": смотрите трейлер фильма

Больше фильмов в рейтинге:

"Любовь в квадрате";

"Ваши и наши";

"Ножи наголо: Стеклянный лук";

"Несокрушимый дух";

"Армия воров";

"Красное сообщение";

"Запах женщины";

"Загадочное убийство".



Самые рейтинговые фильмы Netflix / Фото Netflix

Самые рейтинговые сериалы

Самым популярным сериалом в Украине на прошлой неделе был "Закон Лидии Поэт". В этой увлекательной исторической драме Лидия Поэт расследует убийства и вместе с тем борется за место в профессии. Основана на истории первой женщины в Италии, которая стала юристом.

"Закон Лидии Поэт": смотрите трейлер сериала

Больше сериалов в рейтинге:

"Ты", 1 сезон;

"Джинни и Джорджия", 2 сезон;

"Ты", 2 сезон;

"Незаконнорожденный сын и сам дьявол", 1 сезон;

"Венздей", 1 сезон;

"Ты", 3 сезон;

"Агентство "Локвуд и Ко", 1 сезон;

"Джинни и Джорджия", 1 сезон;

"Девушка и космонавт", 1 сезон.



Самые рейтинговые сериалы Netflix / Фото Netflix