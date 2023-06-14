Посмотрите их обязательно: 10 любопытных фильмов и сериалов Netflix, которых любят в Украине

Netflix опубликовал рейтинговый список фильмов и сериалов, наиболее смотревших в Украине за период с 5 по 11 июня. Первое место среди проектов заняли триллер "Стрелец" и комедия Fubar.

В нашей стране не теряют своей популярности новые сериалы "Бриджертоны: История королевы Шарлотты" и "Ночной агент", а среди фильмов лучшие позиции занимают боевик "Мать" из Дженнифер Лопес и военная драма "Кровь и золото". Если не знаете, что посмотреть вечером – читайте в материале 24 Канала о самых популярных проектах Netflix, которые могут вам понравиться.

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Самые популярные фильмы Netflix в Украине

С 5 по 11 июня украинцы чаще всего пересматривали боевик 2007 года "Стрелец". Фильм частично основывается на романе американского писателя Стивена Гантера "Место удара". Главный герой ленты – современный снайпер по имени Боб Ли Свеггер. В результате заговора Боба подставляют преступники, убившие африканского архиепископа. Чтобы оправдать себя, мужчина ищет настоящих убийц помощников.

В главных ролях: Марк Уолберг, Майкл Пенья, Дэнни Гловер, Кейт Мара. Слоган фильма звучит так: "Раньше он верил в справедливость, теперь только в отместку".

"Стрелец": смотрите трейлер онлайн

Больше проектов в рейтинге:

"Цена страха", 2002 год;

"Пой 2", 2021 год;

"Кровь и золото", 2023 год;

"Мать", 2023 год;

"Крестный отец", 1972 год;

"Крестный отец", 1974 год;

"Город лжи", 2018 год;

"Лоракс", 2012;

"Турбо", 2013 год.

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Самые популярные сериалы Netflix в Украине

Первый сезон сериала Fubar с Арнольдом Шварценеггером в главной роли уже не первая неделя занимает позицию лидера. Он рассказывает о Люке, который вместе с дочерью Эммой постепенно выясняют, что оба являются агентами ЦРУ. Впрочем, их рискованная миссия под прикрытием превращается в настоящий семейный конфликт.

Кроме Шварценеггера в сериале сыграла еще американская актриса Моника Барбаро и менее известный актер Милан Картер. Сериал имеет 8 эпизодов.

Fubar: смотрите трейлер онлайн

Больше проектов в рейтинге:

"Ночной агент", 1 сезон;

"Арнольд", мини-сериал;

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты", 1 сезон;

"Я никогда не", 4 сезон;

"Целую, Китти", 1 сезон;

"Бриджертоны", 2 сезон;

"Переулок Светлячков", 2 сезон;

"Бриджертоны", 1 сезон;

"Переулок Светлячков", 2 сезон.

Напомним, недавно Netflix представил самые ожидаемые фильмы июля, среди которых третий сезон "Ведьмака", фильм "Репетитор" о преследовании, а также романтическая комедия "Счастье для начинающих" за просмотром которой вы сможете отдохнуть после тяжелого рабочего дня.