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Кино Подборки кино 10 лучших сериалов на Netflix, которые стали настоящими фаворитами среди украинцев
14 мая, 15:01
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10 лучших сериалов на Netflix, которые стали настоящими фаворитами среди украинцев

Ольга Панькив
Основні тези
  • Перечень лучших сериалов на Netflix, популярных среди украинцев.
  • Рекомендации базируются на данных со стриминговой платформы.

Если вы уже устали от мрачных будней, в этой жизни стоит искать что-то яркое. Например, обратите внимание на лучшие сериалы на Netflix, которые стали фаворитами украинцев.

В подборке от Кино 24, со ссылкой на стриминговую платформу, вы точно найдете что-то для себя. Выбирайте сериал по вкусу и наслаждайтесь!

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"Четыре времени года"

Этот минисериал стал самым популярным на Netflix. В центре сюжета – многолетняя дружба трех пар, которая проходит серьезное испытание. Их привычная традиция совместного отдыха каждые три месяца оказывается под угрозой после того, как одна из пар решает развестись.

"Четыре времени года": смотрите онлайн трейлер минисериала

"Этернавт"

Этот фантастический приключенческий боевик уже завоевал миллионы поклонников. По сюжету, Хуан Сальво и группа выживших пытаются противостоять инопланетной угрозе, возникшей после катастрофического снегопада, который унес жизни миллионов. За кулисами событий стоит таинственная и невидимая сила.

"Этернавт": смотрите онлайн трейлер сериала

"Астерикс и Обеликс: поединок вождей"

Это анимационный сериал, в котором Рим всеми силами пытается покорить независимый галльский поселок – родину Астерикса и Обеликса. Главное преимущество галлов в битве – волшебное зелье. Но когда друид, что его готовит, теряет память, жителям поселка приходится полагаться только на собственную смекалку в противостоянии с римлянами.

"Астерикс и Обеликс: поединок вождей": смотрите онлайн трейлер сериала

Также в списке самых популярных сериалов можно увидеть и другие ленты. Среди них один из самых популярных украинских детективов современности "Парочка следователей".
Вот полный список:
  • "Ты 5 сезон"
  • "Садовник"
  • "Черное зеркало 7 сезон"
  • "Ты 1 сезон"
  • "Стеклянный купол"
  • "Парочка следователей"
  • "Навсегда"
Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь уже сегодня.