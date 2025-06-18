10 самых популярных фильмов, которые стали фаворитами украинцев на платформе Netflix

Стриминговая платформа Netflix снова обновила список самых популярных фильмов. Если вы не знаете, что посмотреть после напряженного рабочего дня, эти кинопроекты станут идеальным вариантом.

Тысячи украинцев уже нашли своего фаворита. Поэтому выбирайте и вы на Кино 24 со ссылкой на платформу Netflix.

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"Нокаут"

Это самый популярный фильм на стриминговой платформе Netflix. Премьера состоялась всего 6 июня, а лента уже успела покорить сердца зрителей. В центре сюжета – боец ММА, который случайно убивает своего соперника. С этого момента его жизнь превращается в ужас. Он просто погибает от чувства вины, но в один момент наконец-то находит возможность все исправить.

"Нокаут": смотрите онлайн трейлер фильма

"Капля"

Фильм касается серьезных и глубоких тем – взаимоотношений между людьми, проявлений агрессии, равнодушия и почти полного отсутствия сострадания и милосердия. Несмотря на ограниченный бюджет, лента поражает эмоциональной силой и искренностью, а финальная развязка оставляет глубокий след в душе зрителя.

В центре сюжета – женщина, обычный день которой внезапно превращается в настоящий ужас.

"Капля": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отпуск вслепую"

Третье место на стриминговой платформе Netflix занял украинский фильм "Отпуск вслепую". Это мелодраматическая комедия, в центре сюжета которой – история успешной киевской бизнес-леди Анны.

Руководство высоко ценит ее за трудолюбие, однако коллектив ненавидит ее из-за чрезмерного контроля. Поэтому, чтобы немного отдохнуть от шефини, сотрудники отправляют ее в вынужденный отпуск на вершину украинских Карпат, где ее ждет множество приключений.

"Отпуск вслепую": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в списке самых популярных фильмов:

"Собачки"

"Бабушки"

"Секреты домашних животных 2"

"Опустошение"

"Всемирная война Z"

"Титан: Катастрофа подводного аппарата OceanGate"

"Большая прогулка"

Выбирайте ленту для просмотра вечером наедине или с друзьями.

Кстати, мы также собрали 10 самых популярных сериалов на Netflix, которые чаще всего смотрят украинцы. Смотрите список по ссылке.