С 26 мая по 1 июня украинцы смотрели разножанровые сериалы – от детективов и триллеров до анимационных и драматических историй, пишет Кино 24 со ссылкой на Netflix. Если вы в поиске нового шоу, эта подборка может пригодиться.

К слову Самый популярный мини-сериал на Netflix, который можно посмотреть всего за один вечер

"Сирены"

В центре сюжета – девушка Девон, которая вдруг замечает странные отношения между своей сестрой Симоной и ее руководительницей, светской львицей Микаэлой Келл. Складывается впечатление, вроде бы единственное, чего стремится Симона – это роскошная жизнь. Девон решает разобраться, не попала ли ее сестра под пагубное влияние. И приезжает на остров, где расположено семейное поместье Келлов. Оказывается, что Микаэла значительно сильнее, чем думала Девон.

Сериал состоит всего из 5 эпизодов, поэтому будет удачным вариантом для просмотра за день. Одну из главных ролей сыграла Джулианн Мур.

"Сирены": смотрите трейлер онлайн

"Отдел нераскрытых дел" 1 сезон

В центре сюжета – выдающийся, но дерзкий Карл, который ранее был успешным детективом и легко раскрывал самые сложные дела. Но однажды происходит страшный инцидент: напарник Карла получил ранение, а другой полицейский погиб. Карл борется с угрызениями совести, но решает вернуться к делу, не выходящему из головы. Шаг за шагом Карл приближается к раскрытию, а еще узнает немного больше о самом себе.

Сериал получил положительные отзывы. Также его сравнили с "Медленными лошадьми" – шоу о шпионах-неудачниках с Гэри Олдменом.

"Отдел нераскрытых дел": смотрите трейлер онлайн

"Уют"

События разворачиваются в одном из самых богатых районов Дании недалеко от Копенгагена. Там таинственно исчезает молодая филиппинка Руби, оставив документы и ценные вещи. Полиция не слишком хочет браться за дело, но соседка Сесилия и ее помощница Анхель готовы помочь следствию. Постепенно на поверхность выплывает истина, а под подозрение попадает едва ли не каждый.

Детективный и одновременно мистический датский сериал покорил зрителей загадочной историей, интересными персонажами и напряженной атмосферой.

"Уют": смотрите трейлер онлайн

Также в период с 26 мая по 1 июня украинцы чаще всего выбирали такие сериалы: