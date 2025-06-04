З 26 травня до 1 червня українці переглядали різножанрові серіали – від детективів та трилерів до анімаційних й драматичних історій, пише Кіно 24 з посиланням на Netflix. Якщо ви у пошуку нового шоу, ця добірка може стати в пригоді.

До слова Найпопулярніший мінісеріал на Netflix, який можна подивитись всього за один вечір

"Сирени"

У центрі сюжету – дівчина Девон, яка раптом помічає дивні стосунки між своєю сестрою Сімоною та її керівницею, світською левицею Мікаелою Келл. Складається враження, начебто єдине, чого прагне Сімона – це розкішне життя. Девон вирішує розібратися, чи не втрапила її сестра під згубний вплив. І приїжджає на острів, де розташований сімейний маєток Келлів. Виявляється, що Мікаела значно сильніша, ніж думала Девон.

Серіал складається всього з 5 епізодів, тому буде вдалим варіантом для перегляду за день. Одну з головних ролей зіграла Джуліанн Мур.

"Сирени": дивіться трейлер онлайн

"Відділ нерозкритих справ" 1 сезон

У центрі сюжету – видатний, але зухвалий Карл, який раніше був успішним детективом і легко розкривав найскладніші справи. Та одного разу стається страшний інцидент: напарник Карла зазнав поранення, а інший поліціянт загинув. Карл бореться з докорами сумління, але вирішує повернутися до справи, що не виходить з голови. Крок за кроком Карл наближається до розкриття, а ще дізнається трохи більше про самого себе.

Серіал отримав позитивні відгуки. Також його порівняли з "Повільними конями" – шоу про шпигунів-невдах з Ґері Олдменом.

"Відділ нерозкритих справ": дивіться трейлер онлайн

"Затишок"

Події розгортаються в одному з найбагатших районів Данії неподалік Копенгагена. Там таємниче зникає молода філіппінка Рубі, залишивши документи та цінні речі. Поліція не надто хоче братися за справу, але сусідка Сесілія та її помічниця Анхель готові допомогти слідству. Поступово на поверхню випливає істина, а під підозру потрапляє чи не кожен.

Детективний і водночас містичний данський серіал підкорив глядачів загадковою історією, цікавими персонажами та напруженою атмосферою.

"Затишок": дивіться трейлер онлайн

Також у період з 26 травня до 1 червня українці найчастіше обирали такі серіали: