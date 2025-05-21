10 самых популярных сериалов на Netflix, которые чаще всего смотрят украинцы по всему миру
- Самые популярные сериалы на Netflix среди украинцев включают "Уют", "Любовь, смерть и работы" и "Четыре времени года".
- Другие популярные сериалы: "Этернавт", "Астерикс и Обеликс: поединок вождей", "Ставка", "Фред и Роуз Вести: Британская история ужаса", "Навсегда", "Ты", "Садовник".
Не секрет, что стриминговая платформа Netflix еженедельно обновляет рейтинг самых популярных фильмов и сериалов. Мы подготовили для вас подборку самых рейтинговых сериалов, которые чаще всего выбирают украинские зрители по всему миру.
В списке Кино 24 со ссылкой на Netflix – как новые премьеры, так и культовые хиты. Здесь найдутся сериалы и для детей, и триллеры для взрослых.
Рекомендуем Украинский сериал с напряженным сюжетом, доступен для бесплатного просмотра: что это за лента
Самые популярные сериалы на Netflix
"Уют"
Это самый популярный мини-сериал на Netflix, который занял первую строчку в рейтинге. Когда исчезает экономка соседей, Сесиль начинает копать глубже – и с каждой новой тайной ее идеальный мир трещит по швам.
"Уют": смотрите онлайн трейлер сериала
"Любовь, смерть и работы"
Второй по популярности сериал на Netflix это – антология короткометражных эпизодов длительностью от 5 до 15 минут. В каждой серии – новая история в жанре научной фантастики, фэнтези, комедии или ужасов. Стилистика поражает многообразием: от классической 2D-анимации до реалистичной CGI-графики.
"Любовь, смерть и роботы": смотрите онлайн трейлер сериала
"Четыре времени года"
В центре сюжета – многолетняя дружба трех пар, которая проходит серьезное испытание. Их привычная традиция совместного отдыха каждые три месяца оказывается под угрозой после того, как одна из пар решает развестись.
"Четыре времени года": смотрите онлайн трейлер сериала
Также в списке самых популярных сериалов оказались такие ленты:
- "Этернавт"
- "Астерикс и Обеликс: поединок вождей"
- "Ставка"
- "Фред и Роуз Вести: Британская история ужаса"
- "Навсегда"
- "Ты"
- "Садовник"
Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.