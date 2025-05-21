10 самых популярных сериалов на Netflix, которые чаще всего смотрят украинцы по всему миру

Не секрет, что стриминговая платформа Netflix еженедельно обновляет рейтинг самых популярных фильмов и сериалов. Мы подготовили для вас подборку самых рейтинговых сериалов, которые чаще всего выбирают украинские зрители по всему миру.

В списке Кино 24 со ссылкой на Netflix – как новые премьеры, так и культовые хиты. Здесь найдутся сериалы и для детей, и триллеры для взрослых.

Рекомендуем Украинский сериал с напряженным сюжетом, доступен для бесплатного просмотра: что это за лента

Самые популярные сериалы на Netflix

"Уют"

Это самый популярный мини-сериал на Netflix, который занял первую строчку в рейтинге. Когда исчезает экономка соседей, Сесиль начинает копать глубже – и с каждой новой тайной ее идеальный мир трещит по швам.

"Уют": смотрите онлайн трейлер сериала

"Любовь, смерть и работы"

Второй по популярности сериал на Netflix это – антология короткометражных эпизодов длительностью от 5 до 15 минут. В каждой серии – новая история в жанре научной фантастики, фэнтези, комедии или ужасов. Стилистика поражает многообразием: от классической 2D-анимации до реалистичной CGI-графики.

"Любовь, смерть и роботы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Четыре времени года"

В центре сюжета – многолетняя дружба трех пар, которая проходит серьезное испытание. Их привычная традиция совместного отдыха каждые три месяца оказывается под угрозой после того, как одна из пар решает развестись.

"Четыре времени года": смотрите онлайн трейлер сериала

Также в списке самых популярных сериалов оказались такие ленты:

"Этернавт"

"Астерикс и Обеликс: поединок вождей"

"Ставка"

"Фред и Роуз Вести: Британская история ужаса"

"Навсегда"

"Ты"

"Садовник"

Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.