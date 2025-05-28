Если вы в поиске нового сериала, обратите внимание на свежий рейтинг популярного кино среди украинцев. Кино 24 со ссылкой на Netflix расскажет о шоу, которые с восторгом смотрели за последнюю неделю.

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"Сирены"

В центре сюжета – молодая девушка Девон, которая встревожена поведением своей сестры. Симона отдалилась от семьи, а взамен сблизилась с руководительницей, светской львицей Микаэлой. Девон решает разобраться, что произошло. Но Микаэла не готова просто отпускать подчиненную, поэтому всех героев ждут выходные в роскошном поместье.

"Сирены": смотрите трейлер онлайн

"Уют"

В элитном пригороде Копенгагена в Дании происходит инцидент – внезапно исчезает филиппинская няня Руби. Ее соседка Сесилия подозревает, что это произошло не просто так. Она начинает помогать в расследовании дела и собирает информацию об исчезновении. Сесилия понимает, что за этим делом стоит преступление, а подозреваемыми становятся даже ее близкие.

"Уют": смотрите трейлер онлайн

"Ставка"

События разворачиваются в элитной школе-интернате. Здесь статус учеников зависит от умения играть в азартные игры. Кто выигрывает, тот имеет право командовать остальными. Но когда из Японии приезжает новенькая девушка Юмеко, все меняется. Она умело играет в игры, поэтому привлекает внимание сильнейших учеников в Студенческом совете. Впоследствии оказывается, что Юмеко прибыла сюда для мести.

"Ставка": смотрите трейлер онлайн

Среди остальных фаворитов зрителей – от анимационных сериалов до триллеров.

"Любовь, смерть и работы" 4 сезон

"Четыре времени года" 1 сезон

"Астерикс и Обеликс: Поединок вождей"

"Этернавт" 1 сезон

"Фред и Роуз Уэсти. Британская история ужаса"

"Ты" 5 сезон

"Садовник".

Добавим, ранее мы рассказывали о 10 самых популярных фильмов на Netflix. На первых строчках рейтинга – украинские ленты.