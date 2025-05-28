10 самых популярных сериалов на Netflix, которые стали фаворитами украинцев
- Netflix опубликовал список самых популярных сериалов среди украинских зрителей, включая разножанровые проекты от триллеров до анимации и комедий.
Среди самых любимых сериалов украинцев за последнее время – "Сирены", "Уют", "Ставка", "Любовь, смерть и работы", "Ты" и другие.
Платформа Netflix обновила список сериалов, ставших фаворитами украинских зрителей за последнее время. В рейтинг попали разножанровые проекты –от захватывающих и жутких триллеров до анимации и комедий.
Если вы в поиске нового сериала, обратите внимание на свежий рейтинг популярного кино среди украинцев. Кино 24 со ссылкой на Netflix расскажет о шоу, которые с восторгом смотрели за последнюю неделю.
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"Сирены"
В центре сюжета – молодая девушка Девон, которая встревожена поведением своей сестры. Симона отдалилась от семьи, а взамен сблизилась с руководительницей, светской львицей Микаэлой. Девон решает разобраться, что произошло. Но Микаэла не готова просто отпускать подчиненную, поэтому всех героев ждут выходные в роскошном поместье.
"Сирены": смотрите трейлер онлайн
"Уют"
В элитном пригороде Копенгагена в Дании происходит инцидент – внезапно исчезает филиппинская няня Руби. Ее соседка Сесилия подозревает, что это произошло не просто так. Она начинает помогать в расследовании дела и собирает информацию об исчезновении. Сесилия понимает, что за этим делом стоит преступление, а подозреваемыми становятся даже ее близкие.
"Уют": смотрите трейлер онлайн
"Ставка"
События разворачиваются в элитной школе-интернате. Здесь статус учеников зависит от умения играть в азартные игры. Кто выигрывает, тот имеет право командовать остальными. Но когда из Японии приезжает новенькая девушка Юмеко, все меняется. Она умело играет в игры, поэтому привлекает внимание сильнейших учеников в Студенческом совете. Впоследствии оказывается, что Юмеко прибыла сюда для мести.
"Ставка": смотрите трейлер онлайн
Среди остальных фаворитов зрителей – от анимационных сериалов до триллеров.
- "Любовь, смерть и работы" 4 сезон
- "Четыре времени года" 1 сезон
- "Астерикс и Обеликс: Поединок вождей"
- "Этернавт" 1 сезон
- "Фред и Роуз Уэсти. Британская история ужаса"
- "Ты" 5 сезон
- "Садовник".
Добавим, ранее мы рассказывали о 10 самых популярных фильмов на Netflix. На первых строчках рейтинга – украинские ленты.