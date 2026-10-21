Библейские драмы и фейковый Шерлок: 10 сериалов, возглавивших украинский Netflix
Стриминговая платформа Netflix продолжает собирать перед экранами тысячи украинских зрителей, предлагая свежие и чрезвычайно захватывающие истории на любой вкус. На прошлой неделе украинцы массово выбирали атмосферные триллеры и криминальные драмы.
24 Канал подготовил подборку самых популярных сериалов Netflix в Украине. Вы наверняка захотите добавить их в свой список обязательного просмотра.
"К востоку от Эдема"
Рейтинг IMDb – 8,1
Сюжет сериала рассказывает о двух семьях, Трасках и Гамильтонах, которые невольно воспроизводят библейскую историю Каина и Авеля. События разворачиваются вокруг загадочной Кэти Эймс, чье неожиданное появление разрушает спокойную жизнь двух братьев и запускает цепь семейных трагедий. Герои вынуждены постоянно бороться со своим темным прошлым, выбирая между добром и злом и ища собственную свободу воли.
"К востоку от Эдема": смотрите трейлер сериала онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят роскошный визуальный стиль картины, глубокую атмосферу и блестящую игру актрисы Флоренс Пью. В то же время обозреватели критикуют экранизацию за излишнюю мелодраматичность и отмечают, что сериалу порой не хватает философской глубины оригинального романа для полноценного раскрытия сложной человеческой природы.
"Глубина" (2026)
Рейтинг IMDb – 6,3
В отдаленном прибрежном городке на Ньюфаундленде разворачиваются жуткие события. Однажды загадочное морское существо начинает терроризировать местных жителей. Суровый рыбак Келвин Пенни объединяет усилия с амбициозной исследовательницей морской фауны, чтобы выяснить истинную природу этой смертоносной угрозы. Главному герою предстоит раскрыть древние тайны острова и вступить в жестокую схватку с неизвестным чудовищем.
"Глубина": смотрите трейлер сериала онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятно жутковатую атмосферу прибрежного городка и убедительную игру Джоша Гартнетта. Однако киноэксперты несколько критикуют многосерийную картину за слишком медленное развитие событий в первых эпизодах.
"Последнее дело Холмса"
Рейтинг IMDb – 6,2
Испанский детективный мини-сериал переносит зрителей в 1959 год на остров вблизи Майорки, изолированный из-за сильного шторма. Когда в местном отеле происходит загадочное убийство, расследованием занимается пожилой актер, когда-то прославившийся исполнением роли Шерлока Холмса. Используя дедуктивные методы своего экранного персонажа, он пытается разоблачить преступника среди тринадцати гостей, каждый из которых скрывает свои мотивы и может оказаться убийцей.
"Последнее дело Холмса": смотрите трейлер сериала онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят атмосферную локацию изолированного отеля, элегантную эстетику конца 50-х годов и харизматичную игру Хосе Коронадо. В то же время обозреватели критикуют картину за чрезмерную предсказуемость классических жанровых клише, медленный темп повествования и ощутимый приоритет формы над динамикой сюжета.
Среди других сериалов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:
- "Джентльмены", 2-й сезон;
- "Монстр: История Лиззи Борден";
- "Джентльмены", 1-й сезон;
- "Совершенная ложь";
- "Кукла";
- "Мой новый берег";
- "Рулевая".
А если вы ищете интересный фильм на Netflix на вечер, то стриминговая платформа уже опубликовала список самых популярных фильмов, которые смотрели украинцы на прошлой неделе.