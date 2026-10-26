Кино Что посмотреть на Netflix Охота на убийцу и смертоносная фауна: 9 популярных сериалов, которые покорили украинский Netflix
26 октября, 16:00
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Охота на убийцу и смертоносная фауна: 9 популярных сериалов, которые покорили украинский Netflix

Влада Пономарева

Стриминговая платформа Netflix обновила список сериалов, которые больше всего увлекли украинскую аудиторию на прошлой неделе. На этот раз зрители отдали предпочтение криминальным драмам и триллерам.

24 Канал подготовил подборку самых популярных сериалов Netflix в Украине. Вы наверняка захотите добавить их в свой список обязательного просмотра.

"Из глубин" (2026)

Рейтинг IMDb – 6,3

Спокойный прибрежный городок Ньюфаундленда оказывается в эпицентре жутких событий из-за внезапных атак неизвестного морского чудовища. Местный суровый рыбак Келвин Пенни вынужден объединиться с амбициозной исследовательницей океана, чтобы спасти людей от смертоносной угрозы. Вместе герои пытаются разгадать мрачные тайны острова и готовятся к решающему поединку с загадочным хищником.

"Из глубин": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятно жуткую атмосферу прибрежного городка и убедительную игру Джоша Гартнетта. Однако киноэксперты несколько критикуют многосерийную ленту за слишком медленное развитие событий в первых эпизодах.

"Западня" (2026)

Рейтинг IMDb – 6,0

Писательница Лиза Конрад уже почти 10 лет живет в одиночестве после убийства ее сестры Анны. Однажды главная героиня видит предполагаемого убийцу родного человека в прямом эфире телешоу. Теперь Лиза решает выйти из укрытия и стать приманкой, чтобы разоблачить преступника.

"Западня": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают камерную атмосферу психологического триллера и убедительную актерскую игру главных героев – Фредерики Бехт и Ганса Льова. Однако киноэксперты несколько критикуют картину за нелогичное поведение главной героини во время противостояния с преступником.

"К востоку от Эдема" (2026)

Рейтинг IMDb – 8,1

Сюжет сериала разворачивается вокруг историй двух семей – Трасков и Гамильтонов. Они невольно воспроизводят библейскую историю Каина и Авеля. Внезапное появление коварной Кэти Эймс навсегда разрушает мирную жизнь двух братьев и провоцирует череду неотвратимых семейных трагедий. Каждый персонаж проходит сложный путь борьбы со своим темным прошлым и каждую секунду делает трудный выбор между добром, злом и правом на свободу воли.

"К востоку от Эдема": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят роскошный визуальный стиль картины, глубокую атмосферу и блестящую игру актрисы Флоренс Пью. В то же время обозреватели критикуют экранизацию за излишнюю мелодраматичность и отмечают, что сериалу местами не хватает философской глубины оригинального романа для полноценного раскрытия сложной человеческой природы.

Среди других сериалов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

  • "Дипломатка", 4-й сезон;
  • "Последнее дело Холмса";
  • "Джентльмены", 2-й сезон;
  • "Тайсон";
  • "Отель с привидениями", 2-й сезон;
  • "Джентльмены", 1-й сезон.

А знали ли вы, какой сериал считается самым длинным в истории кино? Что интересно, в нем более 11 000 серий.