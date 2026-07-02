5 сериалов с рейтингом IMDb 8+, которые не захочется ставить на паузу

Если вы уже несколько раз пролистали ленту в поисках "чего-то интересного" и ничего не нашли , это не ваша вина. Просто хорошего контента много, а времени на эксперименты с посредственным становится все меньше.

Поэтому редакция 24 канала сделала всю работу за вас и собрала пять сериалов с рейтингом 8+ на IMDb, после просмотра которых вопрос "что посмотреть" исчезнет как минимум на несколько недель.

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"Однажды ночью"

IMDb 8,4

Студент на вечеринке знакомится с девушкой – и утром просыпается рядом с ее мертвым телом. Классическое начало для самой ужасной ночи в жизни. Мини-сериал HBO из восьми эпизодов не пытается ответить на вопрос "виновен или нет" – вместо этого показывает, как американская судебная система может сломить человека еще до вынесения приговора. Холодно, точно и очень неудобно.

"Однажды ночью": смотрите онлайн трейлер сериала

"Йеллоустоун"

IMDb 8,6

Кажется, просто сериал о ранчо возле национального парка. На самом деле – семейная драма о земле, власти и том, на что люди готовы ради этого. Семья Даттонов защищает свои земли от застройщиков, руководства парка и индейской резервации одновременно. Пейзажи потрясающие, конфликты – еще больше.

"Йеллоустоун": смотрите онлайн трейлер сериала

"Во все тяжкие"

IMDb 8,9

Учитель химии узнает о раке легких и решает варить метамфетамин. Звучит как краткое изложение, но это одна из лучших историй о моральном падении в истории телевидения.

"Во все тяжкие": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сыновья анархии"

IMDb 8,5

Байкерский клуб в небольшом калифорнийском городке, моральные дилеммы и дух Гамлета – именно так описывал свой сериал его создатель Курт Саттер. Джекс Теллер находит дневник покойного отца и начинает сомневаться во всем, что считал правильным

"Сыны анархии": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мистер Робот"

IMDb 8,5

Днем он защищает компании от атак хакеров, а ночью сам становится тем, с кем борется. Все меняется после предложения о сотрудничестве от таинственного мистера Робота.

"Мистер Робот": смотрите онлайн трейлер сериала

Ну и еще добавьте себе в список эти увлекательные сериалы от Netflix.