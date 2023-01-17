Известно, что студия завершила работу над фильмом в конце прошлого года. Так что уже с приходом весны следует ожидать премьеры!

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"Мавка. Лесная песня" выходит в кино 2 марта

Как сообщили в пресс-службе фильма, для команды выходить с премьерой в кинопрокат военного времени – сложное и рисковое решение: "В настоящее время работает только 50% от всех залов довоенной страны из-за оккупации и разрушения кинотеатров, которые наносят вражеские обстрелы. Наиболее досадным фактором является тот , что ленту, над которой так долго и тщательно работали, не все увидят именно на больших экранах, однако после кинотеатрального проката зрителей ожидает телевизионная и диджитал премьеры".

Мы уверены, что премьера "Мавки" станет знаковым событием, ведь принесет с собой эмоциональное послание о победе света над тьмой и любви над ненавистью. Этот смысл все время был заложен в мультфильм, но мы даже не думали, что он может стать столь сильным и актуальным, каким, к сожалению, он сейчас",

– говорит Ирина Костюк, продюсер и идейная вдохновительница "Мавки".

После украинской премьеры мультфильм покажут во Франции, позже в Европе, а также в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

"Мавка создавалась с большой любовью и вниманием к каждой детали. Многие вещи в контексте разработки проекта и 3D-анимации были новаторскими для Украины, и фильм действительно сделан на достойном европейском уровне, мы можем гордиться качеством нашего продакшна", – поделился продюсер ленты Егор Олесов.

Украинские художницы в мультфильме "Мавка. Лесная песня"

К воплощению Берегине Леса на экране присоединились сразу три украинских художницы. Актриса Наталья Денисенко озвучила главную героиню, певица Кристина Соловой спела в двух официальных саундтреках фильма. Прима-балерина Национальной оперы и народная артистка Украины Екатерина Повар наделила Мавку движениями и пластикой.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер онлайн