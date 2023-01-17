Відомо, що студія завершила роботу над фільмом наприкінці минулого року. Тож вже з приходом весни слід очікувати на прем’єру!

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"Мавка. Лісова пісня" виходить в кіно 2 березня

Як повідомили у пресслужбі фільму, для команди виходити з прем’єрою у кінопрокат воєнного часу – складне і ризикове рішення: "Наразі працює тільки 50 % від усіх залів довоєнної країни через окупацію та руйнації кінотеатрів, які завдають ворожі обстріли. Найбільш прикрим фактором є той, що стрічку, над якою так довго і ретельно працювали, не всі побачать саме на великих екранах, проте після кінотеатрального прокату на глядачів очікує телевізійна та діджитал прем’єри".

Ми впевнені, прем’єра "Мавки" стане знаковою подією, адже принесе із собою емоційне послання про перемогу світла над темрявою і любові над ненавистю. Цей сенс увесь час був закладений у мультфільм, але ми навіть не думали, що він може стати настільки сильним і актуальним, яким, на жаль, він є зараз",

– говорить Ірина Костюк, продюсерка й ідейна натхненниця "Мавки".

Після української прем’єри, мультфільм покажуть у Франції, пізніше у Європі, а також у країнах Близького Сходу і Північної Африки.

"Мавка створювалась з великою любов’ю та увагою до кожної деталі. Багато речей у контексті розробки проєкту і 3D-анімації були новаторськими для України, і фільм дійсно зроблено на гідному європейському рівні, ми можемо пишатися якістю нашого продакшну", – поділився продюсер стрічки Єгор Олесов.

Українські мисткині у мультфільмі "Мавка. Лісова пісня"

До втілення Берегині Лісу на екрані доєднались одразу три українські мисткині. Акторка Наталка Денисенко озвучила головну героїню, співачка Христина Соловій заспівала у двох офіційних саундтреках фільму. Прима-балерина Національної опери та народна артистка України Катерина Кухар наділила Мавку рухами та пластикою.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер онлайн