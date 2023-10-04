"Аватар", который представили еще в 2009 году, считается очень популярным среди ценителей полнометражных фильмов. Лента уже долго занимает ведущую позицию в списке самых кассовых фильмов в истории. Больше об этом кино – читайте дальше.

Вас также может заинтересовать Для любящих азарт и приключения: 4 фильма, в которых показали реальные казино

"Аватар" – самый кассовый фильм в истории кинематографа

Лента дебютировала в Северной Америке 18 декабря 2009 года. После показа на 3452 экранах фильму удалось собрать 26 миллионов долларов в день премьеры и 77 миллионов долларов на первой неделе показа. В общей сложности фильму смог удержаться на первой позиции в американском прокате в течение семи недель.

Качественные и зрелищные фильмы заставляют зрителя забыть обо всем на свете и затаить дыхание в ожидании новых поворотов сюжета. Пережить настоящие приключения можно и с Favbet. Этот сервис для игр и ставки на спорт сделает ваш день зрелищным и поможет ощутить незабываемые эмоции и впечатления от игры.

Интересно, что "Аватар" не только добился беспрецедентного успеха в Северной Америке, но и вызвал резонанс во всем мире. Фильм побил рекорды в 24 странах, где стал самым кассовым. Примечательно, что в Украине "Аватар" собрал 8 657 543 долларов, превысив предыдущий рекорд более чем на 4 миллиона долларов.

С потрясающим мировым сбором в 1 858 миллионов долларов, "Аватар" захватил зрителей по всему миру и укрепил свое место в истории кинематографа. В прокате лента была до 12 августа 2010 года, и в общей сложности собрала 2 782 275 172 долларов. Так, 25 января 2010 года фильм стал самым кассовым, обогнав "Титаник".

"Аватар": смотрите онлайн трейлер фильма