Фільм "Аватар", який презентували ще у 2009 році, вважається одним із найпопулярніших серед поціновувачів повнометражного кіно. Стрічка вже тривалий час займає провідну позицію у списку найкасовіших фільмів в історії. Більше про "Аватара" – читайте далі.

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"Аватар" – найкасовіший фільм в історії кінематографа

Стрічка дебютувала у Північній Америці 18 грудня 2009 року. Після показу на 3452 екранах фільму вдалося зібрати разючих 26 мільйонів доларів у день прем'єри та 77 мільйонів доларів під час першого тижня показу. Загалом стрічка втрималася на першій позиції в американському прокаті протягом семи тижнів.

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Цікаво, що "Аватар" не тільки досяг безпрецедентного успіху в Північній Америці, але й викликав резонанс у всьому світі. Фільм побив рекорди у 24 країнах, де став найкасовішим. Примітно, що в Україні "Аватар" зібрав 8 657 543 доларів, перевищивши попередній рекорд більш ніж на 4 мільйони доларів.

З приголомшливими світовими зборами в 1 858 мільйонів доларів, "Аватар" захопив глядачів по всьому світу та зміцнив своє місце в історії кінематографа. У прокаті стрічка була до 12 серпня 2010 і загалом зібрала 2 782 275 172 доларів. Так, 25 січня 2010 року фільм став найкасовішим, обігнавши "Титанік".

"Аватар": дивіться онлайн трейлер фільму