Кино 24 подготовил подборку лучших проектов с участием Сары Джессики Паркер. Именно эти фильмы и сериалы сделали женщину мировой звездой.

Не пропустите Сюжет поражает: 3 захватывающие фильмы, основанные на реальных историях

"Секс в большом городе" (1998–2004)

Сериал рассказывает о жизни четырех подруг в Нью-Йорке. Кэрри Брэдшоу, писательница и колумнистка, Миранда Хоббс, успешная юристка, Шарлотта Йорк, искусствовед, и Саманта Джонс, PR-менеджер – все они имеют разные характеры и темпераменты. Однако женщины имеют общие взгляды на жизнь и стремление найти себя. Главной сюжетной линией являются отношения Керри с мужчиной, который становится ее самой большой любовью.

"Секс в большом городе": смотрите трейлер сериала онлайн

"И просто так..." (2021 – до сих пор)

Это продолжение сериала "Секс в большом городе", которое показывает жизнь Кэрри, Миранды и Шарлотты через 20 лет после завершения предыдущей части. Главные героини до сих пор остаются подругами и продолжают искать свое счастье. Несмотря на то, что жизнь стремительно меняется, она все такая же насыщенная, как и была раньше.

"И просто так...": смотрите трейлер сериала онлайн

Если вы ищете романтические фильмы с безупречным финалом для просмотра вечером, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом.

"Фокус-покус" (1993)

В 1693 году в городе Салем трех сестер-ведьм казнят за колдовство. Перед смертью они накладывают заклятие, которое позволяет им вернуться к жизни, если кто-то зажжет их черную свечу. Через 300 лет, в ночь на Хэллоуин, подросток Макс случайно выполняет это условие. Ведьмы возвращаются и пытаются найти способ остаться в этом мире навсегда, похищая жизненную силу детей.

"Фокус-покус": смотрите трейлер фильма онлайн

"Любовь и другие неприятности" (2006)

Сюжет фильма разворачивается вокруг 35-летнего мужчины, по имени Трипп, который до сих пор живет с родителями. Его устраивает такая жизнь, но родные хотят, чтобы он наконец стал самостоятельным. Для этого они нанимают Паулу – женщину, которая специализируется на том, чтобы помогать меняться мужчинам. Однако все идет не по плану, когда между героями возникают чувства.

"Любовь и другие неприятности": смотрите трейлер фильма онлайн