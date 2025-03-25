Кіно 24 підготував добірку найкращих проєктів з участю Сари Джессіки Паркер. Саме ці фільми та серіали зробили жінку світовою зіркою.

Не пропустіть Сюжет вражає: 3 захопливі фільми, засновані на реальних історіях

"Секс і місто" (1998–2004)

Серіал розповідає про життя чотирьох подруг у Нью-Йорку. Керрі Бредшоу, письменниця та колумністка, Міранда Гоббс, успішна юристка, Шарлотта Йорк, мистецтвознавиця, та Саманта Джонс, PR-менеджерка – усі вони мають різні характери та темпераменти. Однак жінки мають спільні погляди на життя та прагнення знайти себе. Головною сюжетною лінією є стосунки Керрі з чоловіком, який стає її найбільшим коханням.

"Секс і місто": дивіться трейлер серіалу онлайн

"І просто так…" (2021 – дотепер)

Це продовження серіалу "Секс і місто", яке показує життя Керрі, Міранди та Шарлотти через 20 років після завершення попередньої частини. Головні героїні досі залишаються подругами та продовжують шукати своє щастя. Попри те, що життя стрімко змінюється, воно все таке ж насичене, як і було раніше.

"І просто так…": дивіться трейлер серіалу онлайн

Якщо ви шукаєте романтичні фільми з бездоганним фіналом для перегляду ввечері, то пропонуємо ознайомитися з нашим матеріалом.

"Фокус-покус" (1993)

У 1693 році в місті Салемі трьох сестер-відьом страчують за чаклунство. Перед смертю вони накладають закляття, яке дозволяє їм повернутися до життя, якщо хтось запалить їхню чорну свічку. Через 300 років, у ніч на Гелловін, підліток Макс випадково виконує цю умову. Відьми повертаються й намагаються знайти спосіб залишитися в цьому світі назавжди, викрадаючи життєву силу дітей.

"Фокус-покус": дивіться трейлер фільму онлайн

"Кохання та інші неприємності" (2006)

Сюжет фільму розгортається навколо 35-річного чоловіка, на ім'я Тріпп, який досі живе з батьками. Його влаштовує таке життя, але рідні хочуть, щоб він нарешті став самостійним. Для цього вони наймають Паулу – жінку, яка спеціалізується на тому, щоб допомагати змінюватися чоловікам. Однак все йде не за планом, коли між героями виникають почуття.

"Кохання та інші неприємності": дивіться трейлер фільму онлайн