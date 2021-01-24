Актриса Сара Полсон хорошо известна в Голливуде яркими ролями. Одними из последних ее работ являются сериал "Рэтчед" и триллер "Беги". По какому принципу Сара Полсон выбирает роли и какие проекты она точно не обходит вниманием – узнавайте в материале.

Сара Полсон рассказала о подборе ролей

Непревзойденная Сара Полсон украсила новый выпуск журнала DuJour Magazine. В эксклюзивном интервью журналистам она призналась, что тщательно подбирает будущие роли, поэтому кинозвезда соглашается не на каждый проект, который ей предлагают.

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Не скрывала актриса и того, по какому принципу она подбирает себе роли. Сара Полсон призналась, что любит играть персонажей, которые очень отличаются от нее в реальной жизни.

"Я не ищу чего-то конкретного в роли, я ищу внутренний сигнал, который появляется, когда я чего-то боюсь. Когда я не вижу четкого пути к достижению результата, я знаю, что это значит, что я должна это сделать. Мне нравится выбирать те роли, которые как можно далеки от того, кем являюсь я сам. Чем больше я боюсь роли, тем более в шансов, что я скажу "да", – поделилась Сара Полсон.

В 2020 году актриса представила 2 новые проекты – сериал "Рэтчед", который возглавлял рейтинг Netflix по просмотрам, и не менее успешный триллер "Беги". Сама Сара Полсон призналась, что съемки не были легкими, но именно здесь и проявляется ее актерское мастерство.

Я снимаюсь в экстремальных сценах, когда просят играть очень эмоциональные ситуации, когда маятник так дико колеблется. И это замечательно. Я получаю гораздо больше актерской практики, когда ставки столь высоки. Здесь не может выйти что-то посредственное,

– прокомментировала актриса.

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Новая съемка Сары Полсон

Кроме этого, Сара Полсон охотно снялась в фотосессии, примерив наряды от легендарных брендов Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Max Mara, Balenciaga, Gucci и Givenchy. Фото уже привлекли внимание сети, ведь такой актрису еще не видели.

Сара Полсон снялась для глянца / Фото DuJour Magazine