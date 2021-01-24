Актриса Сара Полсон добре відома у Голлівуді яскравими ролями. Одними з останніх її робіт є серіал "Ретчед" і трилер "Тікай". Та за яким принципом Сара Полсон обирає ролі та які проєкти вона точно не оминає увагою – дізнавайтесь у матеріалі.

Сара Полсон розповіла про підбір ролей

Неперевершена Сара Полсон прикрасила новий випуск журналу DuJour Magazine. В ексклюзивному інтерв'ю журналістам вона зізналась, що ретельно підбирає майбутні ролі, відтак кінозірка погоджується не на кожний проєкт, який їй пропонують.

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Не приховувала актриса й того, за яким принципом вона підбирає собі ролі. Сара Полсон зізналась, що полюбляє грати персонажів, які дуже відрізняються від неї у реальному житті.

"Я не шукаю чогось конкретного в ролі, я шукаю внутрішній сигнал, який з'являється, коли я чогось боюся. Коли я не бачу чіткого шляху до досягнення результату, я знаю, що це означає, що я повинна це зробити. Мені подобається вибирати ті ролі, які якнайбільш далекі від того, ким є я сама. Чим більше я боюся ролі, тим більше у шансів, що я скажу "так", – поділилась Сара Полсон.

У 2020 році актриса презентувала 2 нові проєкти – серіал "Ретчед", який очолював рейтинг Netflix за переглядами, і не менш успішний трилер "Тікай". Сама Сара Полсон зізналась, що зйомки не були легкими, але саме тут і проявляється її акторська майстерність.

Я знімаюсь в екстремальних сценах, коли просять грати дуже емоційні ситуації, коли маятник так дико коливається. І це чудово. Я отримую значно більше акторської практики, коли ставки такі високі. Тут не може вийти щось посереднє,

– прокоментувала актриса.

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Нова зйомка Сари Полсон

Окрім цього, Сара Полсон залюбки знялась у фотосесії, примірявши вбрання від легендарних брендів Dolce&Gabbana, Bottega Veneta, Max Mara, Balenciaga, Gucci та Givenchy. Фото вже привернули увагу мережі, адже такою актрису ще не бачили.

Сара Полсон знялась для глянцю / Фото DuJour Magazine