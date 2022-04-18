Как волонтерит актер Дмитрий Суржиков

Киноактер Дмитрий Суржиков с первого дня войны занимается волонтерской деятельностью, передает 24 канал. В эфире "Единых новостей" он сказал, что каждый должен присоединиться к победе Украины в войне с циничной Россией, ведь сейчас "безразличных украинцев нет".

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Я считаю, что сейчас равнодушных украинцев нет, и каждый должен делать что-нибудь полезное на своем месте. Сейчас мы собираем средства для ВСУ – делаем это так, как можем. Я сыграл благотворительное представление, и это буду делать и дальше – деньги собираются, и это приятно

– подчеркнул актер.

Что известно о шоу " Бандеровское смузи "

Также звезда сериала "Коп из прошлого" поделился подробностями о полезном в войне с Россией сатирическом проекте " Бандеровское смузи " режиссёре Андрее Зайце.

Мы снимаем остросатирические скетчи по теме того, что сейчас происходит в стране. Цель роликов – поддержать украинцев в это время. Сейчас на наших руках уже шесть скетчей, и мы думаем, где их разместить. Проект получил название " Бандеровское смузи ",

– поделился Дмитрий.

Как известно, инициатором проекта стал, собственно, Дмитрий Суржиков. Он поделился идеей с Андреем Зайцем, директором международного кинофестиваля "Бруковка", и они вместе его реализовали.

По словам актера, даже в трудные времена следует улыбаться, ведь психологическое равновесие помогает более эффективно бороться с врагом.

Съемки сатирического скетч-шоу за хештегом #БандеровскоеСмузи снимают в Каменце-Подольском, что в Хмельницкой области. Участие в проекте приняли немало каменчан, среди которых и бойцы одного из батальонов Хмельницкой бригады территориальной обороны ВСУ.

Обратите внимание , что первые 6 выпусков уже готовы, официально их опубликуют впоследствии.