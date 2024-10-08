СБУ открыла производство против режиссера скандального фильма "Русские на войне" Трофимовой

СБУ начала уголовное производство против режиссера фильма-пропаганды "Русские на войне" Анастасии Трофимовой. Ее обвиняют в оправдании и признании правомерной агрессии России против Украины, что является серьезным правонарушением.

Об этом сообщил Ярослав Юрчишин, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова. СБУ подчеркивает важность борьбы с пропагандой, которая пытается легитимизировать агрессивные действия врага.

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СБУ открыла производство против Трофимовой

Ярослав Юрчишин отметил, что Анастасия Трофимова, находясь в Украине, вместе с российскими войсками незаконно пересекала государственную границу. Во время своего пребывания она осуществляла съемки и выпустила фильм, в котором российских оккупантов изображают с "человеческим лицом", пытаясь создать положительный имидж агрессоров. Это вызвало возмущение среди украинцев, поскольку подобная пропаганда отрицает реальные ужасы войны и страдания, которые она принесла.

Интересно, что Трофимова проживает в Канаде и получила финансирование для своего проекта за счет налогоплательщиков Канады. Этот факт вызвал дополнительное беспокойство, поскольку использование канадских денег для создания фильма, оправдывающего агрессию, ставит под сомнение этические и моральные основы культурных инициатив. Юрчишин подчеркнул, что такие действия должны быть должным образом расследованы, а виновные – привлечены к ответственности.

На прошлой неделе парламентский комитет Канады по вопросам нацбезопасности признал, что государство не может финансировать такие фильмы, а также обсудили угрозы, которые несет российская дезинформация. Благодарен за реакцию, но хочется достичь более жесткого наказания за нарушение украинского закона. И именно Украина должна первой возбудить дело Трофимовой,

– написал Юрчишин.

Ярослав Юрчишин опубликовал документ, в котором Служба безопасности Украины (СБУ) информирует об открытии уголовного производства против Анастасии Трофимовой в соответствии с частью 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за оправдание агрессии.

Юрчишин отметил, что будет лично следить за развитием дела, чтобы обеспечить надлежащий контроль над ходом расследования.

Что известно о фильме "Русские на войне"