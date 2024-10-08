Про це повідомив Ярослав Юрчишин, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова. СБУ наголошує на важливості боротьби з пропагандою, яка намагається легітимізувати агресивні дії ворога.

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СБУ відкрила провадження проти Трофімової

Ярослав Юрчишин зазначив, що Анастасія Трофімова, перебуваючи в Україні, разом із російськими військами незаконно перетинала державний кордон. Під час свого перебування вона здійснювала зйомки та випустила фільм, у якому російських окупантів зображують з "людським обличчям", намагаючись створити позитивний імідж агресорів. Це викликало обурення серед українців, оскільки подібна пропаганда заперечує реальні жахи війни та страждання, які вона принесла.

Цікаво, що Трофімова проживає в Канаді та отримала фінансування для свого проєкту коштом платників податків Канади. Цей факт викликав додаткове занепокоєння, оскільки використання канадських грошей для створення фільму, що виправдовує агресію, ставить під сумнів етичні та моральні засади культурних ініціатив. Юрчишин підкреслив, що такі дії повинні бути належним чином розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності.

Минулого тижня парламентський комітет Канади з питань нацбезпеки визнав, що держава не може фінансувати такі фільми, а також обговорили загрози, які несе російська дезінформація. Вдячний за реакцію, але хочеться досягти жорсткішого покарання за порушення українського Закону. І саме Україна має першою порушити справу Трофимової,

– написав Юрчишин.

Ярослав Юрчишин опублікував документ, в якому Служба безпеки України (СБУ) інформує про відкриття кримінального провадження проти Анастасії Трофімової відповідно до частини 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за виправдовування агресії.

Юрчишин зазначив, що буде особисто стежити за розвитком справи, щоб забезпечити належний контроль над ходом розслідування.

Що відомо про фільм "Росіяни на війні"