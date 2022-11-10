"От всего этого очень плохо пахнет": Ирина Целик отреагировала на обыски СБУ в Довженко-Центре

Украинский режиссер и автор Всеукраинского диктанта 2022 года Ирина Целик прокомментировала обыски СБУ в Довженко-Центре 10 ноября. Такие методы правоохранителей для нее были достаточно ожидаемыми.

В четверг, 10 ноября, в помещение Довженко-Центра с обысками пришли правоохранители. Пресс-служба Центра сообщила, что "ищут документы, связанные с застройщиком".

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Ирина Целик прокомментировала обыски СБУ в Довженко-Центре

Режиссер фильмов "Земля голубая, как апельсин", "Дом", "Я и Феликс" и автор Радиодиктанта национального единства-2022 "Твой дом" не стоит в стороне от важных кинособытий в Украине. Целик давно переживает за так называемую реорганизацию Довженко-Центра, однако обыскам СБУ в киноархиве не удивляется. "Ну вот кто бы сомневался, что они будут действовать такими методами", – сказала она.

А сегодня Довженко Центр посетили полиция и прокуратура, сейчас проводятся следственные действия. Ну вот никто не сомневался, что они будут действовать такими методами. Давайте следим за пальцами, сообщество. От всего этого очень плохо пахнет,

– высказалась Ирина Целик.

Также Ирина Целик напомнила, что "вчера представители Довженко-Центра не пустили на "работу" новоназначенную "главу", кинологиню и гипнотизершу, которая не смогла ответить ни на один вопрос и является очевидно случайным человеком в этой игре".

Кроме Ирины Целик, на сегодняшние события отреагировали многие специалисты из области кинематографа. Среди них продюсер Денис Иванов, который назвал это мародерством. "Во время войны, вместо того, чтобы расследовать преступления и наводить порядок в стране, силовики приходят кошмарить коллектив и присоединяются к нескрываемой рейдерской атаке на успешный культурный институт. (...) Стыд – и за руководителей, и за исполнителей преступных приказов. Когда такое делают во время войны, это называется мародерством", – написал он в фейсбуке.

Реорганизация Довженко-Центра: коротко о главном

В приказе говорится о распределении Довженко-Центра на три юридических лица: ГП "Украинская анимационная студия", ГУ "Научный центр кинематографии Украины" и ГП "Национальный центр Александра Довженко".

Напомним, в середине августа Государственное агентство Украины по кино выдало приказ о реорганизации Довженко-Центра. В самом большом национальном киноархиве, который с 1994 года занимается сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино, это называют ликвидацией.

В Довженко-Центре реорганизацию назвали попыткой ликвидировать учреждение и национальный киноархив. В Госкино обвинения опровергли: после реорганизации учреждение продолжит свое функционирование как культурный и музейный центр.

Александр Ткаченко заявил, что он против "ликвидации и пренебрежения кинонаследием".