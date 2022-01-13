Что известно о продолжении "Красного уведомление"

Сейчас, утверждается, что Тербер находится на ранней стадии написания сценариев картин. Съемки планируется начать в 2023 году, конкретные даты будут зависеть от расписаний исполнителей главных ролей.

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Предполагается, что в продолжениях "Красного уведомления" троица героев первого фильма получит новых напарников. Netflix якобы хочет превратить фильм в свою версию "Одиннадцати друзей Оушена".

Успех оригинальной ленты

Напомним, что оригинальный фильм показал лучший старт в истории Netflix. Впрочем, есть шансы, что в ближайшее время его опередит "Не смотрите наверх" с Леонардом Ди Каприо. Как бы то ни было, но успех фильма очевиден, а потому неудивительно, что стриминговый гигант принял решение о продолжении картины.

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Однако стоит добавить, что сюжет и игра актеров не получила положительных отзывов от критиков. Поэтому рейтинг фильма сейчас измеряется на IMDb – 6,4 и на Rotten Tomatoes – 37% у критиков, и 92% от аудитории.

Стоит добавить, что фильму есть чем похвастаться и кроме успеха на стриминге.

Лента стала одной из первых в Голливуде, которую, ради нетрадиционных ракурсов, сняли с помощью FPV-полетов;

"Красное уведомление" вышло на Netflix 12 ноября и в первый день премьеры установило рекорд по просмотрам.

"Красное уведомление" также признали самым дорогим фильмом, который снимали для Netflix – его стоимость – более 250 миллионов долларов.

Читайте больше о неудачных дублях в фильме "Красное уведомление" в материале от Кино 24.

"Красное уведомление": смотрите трейлер фильма