Що відомо про продовження "Червоного повідомлення"

Наразі, стверджується, що Тербер перебуває на ранній стадії написання сценаріїв картин. Зйомки планується розпочати 2023 року, конкретні дати залежатимуть від розкладів виконавців головних ролей.

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Передбачається, що у продовженнях "Червоного повідомлення" трійця героїв першого фільму отримають нових напарників. Netflix нібито хоче перетворити фільм на свою версію "Одинадцяти друзів Оушена".

Успіх оригінальної стрічки

Нагадаємо, що оригінальний фільм показав найкращий старт в історії Netflix. Втім, є шанси, що найближчим часом його випередить "Не дивіться нагору" із Леонардом Ді Капріо. Як би там не було, але успіх фільму очевидний, а тому не дивно, що стримінговий гігант прийняв рішення про продовження картини.

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Проте, варто додати, що сюжет та гра акторів не отримала схвальних відгуків від критиків. Тож рейтинг фільму наразі вимірюється на IMDb – 6,4 та на Rotten Tomatoes – 37 % у критиків, та 92 % від авдиторії.

Варто додати, що фільму є чим похизуватися й окрім успіху на стримінгу.

Стрічка стала однією з перших у Голлівуді, яку, задля нетрадиційних ракурсів, зняли за допомогою FPV-польотів;

"Червоне повідомлення" вийшло на Netflix 12 листопада і в перший день прем’єри встановила рекорд за переглядами.

"Червоне повідомлення" також визнали найдорожчим фільмом, який знімали для Netflix – його вартість – понад 250 мільйонів доларів.

Читайте більше про невдалі дублі у фільмі "Червоне повідомлення" в матеріалі від Кіно 24.

"Червоне повідомлення": дивіться трейлер фільму