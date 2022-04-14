Сценарист сериала "Карточный домик" снимает документалку о зверствах в Буче: подробности

Драматург Бо Уиллимон, известный как сценарист американского сериала "Карточный домик" приехал в Украину и имеет целью снять жестокие зверства россиян на Киевщине. Больше об этом читайте на Кино 24.

Цель драматурга рассказать всему миру правду о геноциде украинцев в 2022 году и героическое сопротивление украинского народа. Потому что Бо Уиллимон действительно был шокирован зверствами россиян на Киевщине, однако увлечен украинцами, несмотря ни на что верящими в победу Украины.

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Бо Уиллимон снимает документалку о Буче

Издание "Обозреватель" пообщалось со сценаристом Бо Уиллимоном и узнало о планах фильмирования документального фильма о войне. Кроме того, драматург поделился о том, что хотел бы рассказать россиянам.

О фильме и впечатлениях от увиденного

В интервью он сказал, что в Украину приехал вместе с командой, а его лента будет "включать опыт обычных людей, которые были вынуждены столкнуться с вторжением". Он опишет то, как эти люди выживают, адаптируются и, несмотря ни на что, развиваются в эпицентре конфликта.

Сегодня мы видели Бородянку, Бучу – невероятные масштабы разорения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это оказало мощное эмоциональное влияние,

– сказал он.

В то же время Бо Уиллимону 44 года, немало войн произошло при его жизни, но сегодня он впервые приблизился к этому так близко: "Мне повезло никогда в жизни не сталкиваться с войной настолько близко, не пришлось бывать в городах сразу после боев – это мой первый опыт".

"Я думаю, когда люди выбирают нападать на других людей с такой яростью –это худшее проявление человечества, противозаконное вторжение. Однако очень вдохновляет то, как жители Бородянки уже приводят в порядок и восстанавливают свой город: ты видишь, как люди очищают улицы, ты видишь, как бригады строителей разбирают завалы, как люди вместе пытаются делать ремонт, и на въезде в город мы видели большую двухкилометровую очередь из машин людей, которые пытаются вернуться домой", – поделился он.



Бо Уиллимон снимает документалку о Буче / Фото Обозреватель

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Что хотел бы сказать россиянам

В России сейчас много дезинформации, а людям сложно узнать правду. Так сказал Уиллимон и мы, конечно, соглашаемся. Машина пропаганды сделала из людей зомбированных, которые совсем не могут и не желают понять, в какой реальности живут.

Я надеюсь, что если бы люди смогли узнать, что действительно происходит в Украине, они могли бы продемонстрировать такую ​​же смелость, как украинцы, чтобы противостоять этому,

– сказал драматург.

Однако, заметим, россияне уже давно могли бы узнать правду, если бы этого хотели. Многие российские известные люди осудили Путина и уехали из страны.