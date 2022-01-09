Финальный эпизод выйдет на HBO Max 3 февраля. По предварительной информации, Кэрри должна была воссоединиться с Мистером Бигом, чтобы на парижском мосту Pont des Art развеять его прах.

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Создатели "И просто так" объяснили, что видеокадры с Крисом Нотом, которые должны были показать в последней серии, – "не были достаточно значимыми, чтобы их сохранить". По информации Variety, вырезанная сцена с актером не повлияет на сюжет продолжения "Секса в большом городе".