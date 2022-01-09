Фінальний епізод вийде на HBO Max 3 лютого. За попередньою інформацією, Керрі мала возз'єднатися з Містером Бігом, щоб на паризькому мості Pont des Art розвіяти його прах.
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Творці "І просто так" пояснили, що відеокадри з Крісом Нотом, які мали показати в останній серії, – "не були достатньо значущими, щоб їх зберегти". За інформацією
Variety, вирізана сцена з актором не вплине на сюжет продовження "Сексу і міста". Зимові вечори особливо довгі, якщо проводити їх без SlotoKing. Це онлайн-казино допоможе поринути в атмосферу азартного королівства та запропонує вам десятки топових ігор, які принесуть справжнє задоволення. Що відомо про секс-скандал з Крісом Нотом Спершу звинувачення висунули дві жінки, не знайомі між собою. За їхніми словами, злодіяння чоловіка нібито стались у 2004 році в Лос-Анджелесі та в 2015 році у Нью-Йорку; Майже одразу після публікації статті зірка серіалу "Секс і місто" та нещодавнього продовження "І просто так" він оприлюднив заяву. Кіноактор усе заперечував. За його словами, секс відбувався за взаємною згодою; Пізніше стало відомо про ще двох жінок, які звинуватили актора у сексуальному насильстві: від акторки Зої Лістер-Джонс та моделлі Беверлі Джонсон; Що цікаво, на момент випадку Кріс Нот був одружений на Тарі Вілсон (одружився з нею у 2012 році); Через гучний скандал від Кріса Нота почали компанії та бренди відмовляються від співпраць з актором; Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс і Сінтія Ніксон зробили спільну заяву. Вони підтримали не колегу, а жінок, які виступили проти нього. Пізніше Кріса Нота звільнили з проєкту "Праведниця".