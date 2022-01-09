Фінальний епізод вийде на HBO Max 3 лютого. За попередньою інформацією, Керрі мала возз'єднатися з Містером Бігом, щоб на паризькому мості Pont des Art розвіяти його прах.

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Творці "І просто так" пояснили, що відеокадри з Крісом Нотом, які мали показати в останній серії, – "не були достатньо значущими, щоб їх зберегти". За інформацією Variety, вирізана сцена з актором не вплине на сюжет продовження "Сексу і міста".