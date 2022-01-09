Сцену с Крисом Нотом вырезали из финала продолжения "Секса в большом городе"

Крис Нот должен был появиться в финале "И просто так" в воспоминаниях Кэрри Брэдшоу. Однако, из-за обвинений в сексуальных домогательствах его вырезали из шоу.

Финальный эпизод выйдет на HBO Max 3 февраля. По предварительной информации, Кэрри должна была воссоединиться с Мистером Бигом, чтобы на парижском мосту Pont des Art развеять его прах.

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Создатели "И просто так" объяснили, что видеокадры с Крисом Нотом, которые должны были показать в последней серии, – "не были достаточно значимыми, чтобы их сохранить". По информации Variety, вырезанная сцена с актером не повлияет на сюжет продолжения "Секса в большом городе".

Что известно о секс-скандале с Крисом Нотом

Сперва обвинения выдвинули две женщины, не знакомые между собой. По их словам, злодеяния мужчины якобы произошли в 2004 году в Лос-Анджелесе и в 2015 году в Нью-Йорке;

Почти сразу после публикации статьи звезда сериала "Секс в большом городе" и недавнего продолжения "И просто так" обнародовал заявление. Киноактер все отрицал. По его словам, секс происходил по взаимному согласию;

Позже стало известно о еще двух женщинах, которые обвинили актера в сексуальном насилии – актрисе Зои Листер-Джонс и моделт Беверли Джонсон;

Что интересно, на момент случая Крис Нот был женат на Таре Уилсон (женился на ней в 2012 году);

Из-за громкого скандала компании и бренды начали отказываться от сотрудничества с актером;

Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон сделали совместное заявление. Они поддержали не коллегу, а женщин, выступивших против него.

Позже Криса Нота уволили из проекта "Уравнитель".